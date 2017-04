Corsi di formazione per imprenditori digitali

MILANO - Nasce axèlero Academy, il progetto formativo di axèlero che guarda al futuro con la mission di costruire una solida cultura digitale sul territorio italiano. Il programma, pensato per rispondere alle diverse esigenze dei target di riferimento, prevede tre filoni specifici: academy Business, dedicato a imprenditori, PMI e associazioni di categoria; academy Young, pensato per giovani talenti digitali che aspirano ad una carriera nel mondo del digitale e academy Corporate, finalizzato alla formazione delle persone di axélero, a partire dai neo inseriti fino al management.

Academy Business

Academy Business nasce con l’obiettivo di far conoscere agli imprenditori le potenzialità di crescita offerte dal web attraverso workshop itineranti, organizzati con il contributo di professionisti del settore, interni e delle aziende partner. Una formazione necessaria in un contesto digitale ancora in forte sviluppo; secondo una recente indagine, infatti, nel mercato italiano, costituito al 99% da piccole e medie imprese, il 33% non possiede ancora un sito web e l’86% non svolge alcuna attività di marketing e comunicazione online.

Academy Young

Academy Young è pensato per i giovani talenti, diplomati e neolaureati, che puntano a diventare i professionisti digital e sales di domani. I percorsi formativi, organizzati da axélero e da prestigiosi partner del settore, sono riservati a giovani diplomati e laureati, tra i 20 e i 30 anni, selezionati su tutto il territorio italiano da formare come digital sales specialist, una delle professioni più richieste per via delle forti competenze trasversali di tipo commerciale, digitale, tecnico e progettuale. Al termine dei corsi i migliori talenti avranno l’opportunità di entrare a far parte di axélero.

Academy Corporate

E ancora Academy Corporate, rivolto ai dipendenti axélero, che ha la finalità di tenere aggiornato il personale interno sulle ultime novità del mondo digitale, attraverso specifici percorsi formativi. La formazione non è solo focalizzata a rafforzare le competenze tecniche ma anche le soft skills. Attraverso corsi sul public speaking, sulla cultura del servizio al cliente e sulla consapevolezza delle proprie capacità comunicative, si impara a gestire i conflitti, a lavorare al meglio in team e a migliorare le proprie capacità di leadership.

Sviluppo della cultura aziendale

A supporto del progetto, axélero ha creato un sito dedicato, http://www.axeleroacademy.it/ , dove trovare tutti i dettagli e gli aggiornamenti live sulle varie iniziative. «Per axélero la formazione dei talenti è cruciale non soltanto per la crescita professionale dei singoli dipendenti ma anche per lo sviluppo stesso della cultura aziendale - aggiunge Enrica Lipari, Chief People Officer -. Ospitiamo studenti provenienti dai master più innovativi per condividere le nostre conoscenze e competenze e guidarli nel loro percorso. Con l’ideazione di academy confermiamo la nostra vocazione di voler essere in Italia il punto di riferimento nei servizi digitali di marketing e di advertising per le piccole e medie imprese e per i professionisti».