Finanziamenti a imprese e startup, divisi per regioni

ROMA - Grazie al sito Finanziamentistartup.eu nato poche settimane fa su iniziativa di Italia Startup e Warrant Group è possibile accedere in modo preciso e chiaro a tutti i bandi che sono attualmente attivi in Italia, suddivisi regione per regione. E' di circa 1 miliardo il valore complessivo dei fondi messi a disposizione per lo sviluppo di startup innovative, ricerca e sviluppo, PMI, giovani imprenditori e agricoltori, sviluppo sociale e molto altro ancora. Vi abbiamo raggruppato qui, divisi per regioni, i settori in cui si concentrano i bandi e le agevolazioni.



ABRUZZO - Sviluppo Imprese Artigiane - Startup e Spinoff per la ricerca - Startup per la valorizzazione del territorio

BASILICATA - Sociale - Bando Sistema Di Incubatori - Incentivi per Cooperative e Consorzi - Imprese Culturali - Pacchetto CreaOpportunità - Startup Nidi Di Infanzia

CALABRIA - Contratti di Investimento - Finanziamenti Fondo Jérémie - Attività Imprenditoriali - Micro Iniziative Imprenditoriali - Imprenditoria Giovanile - Potenziamento Reti Cluster - Credito D’Imposta alle Imprese - Sviluppo Imprenditorialità locale - Imprese Culturali - Sostegno all’Autoimprenditorialità

CAMPANIA - Orientamento all’Autoimprenditorialità - Erasmus Startup - Sviluppo nelle Aree di Degrado - Nanotecnologie - Imprese Culturali

EMILIA ROMAGNA - Start Cup 2017 - Bando per Giovani Pescatori

FRIULI VENEZIA GIULIA - Contributi per primi 3 anni attività professionale - Avvio forme associate - Fondo Garanzia per le Imprese - Finanziamenti alle PMI - Sviluppo Nuove Imprese - Rilancio e Competitività delle PMI -

LAZIO - Avvio di Impresa e Startup - Pre-seed per Startup - Bando Startup 2017 - Bando Innovazione Sostantivo Femminile - Microcredito e Microfinanza

LIGURIA - Credito agevolato per Imprese Artigiane - Avvio e Sviluppo di Impresa

LOMBARDIA - Startup Sociali - Sviluppo Crescita d’Impresa - Misure per Autoimpiego - Incentivi Giovani Agricoltori

MARCHE - Startup in Area Crisi - Attività per Incremento Occupazione - Percorsi per Autoimprenditorialità

MOLISE - Microimprese - Incentivi e Piccolo Prestito - Fondo regionale per le Imprese - Startup innovative Hi-Tech - Sviluppo del Molise - Pacchetto Giovani

PIEMONTE - Sviluppo Attività Produttive - Incentivi Ricerca - Fondo Garanzia Femminile - Imprese e Spin-off di Ricerca - microcredito - Giovani Agricoltori -

PUGLIA - Investimenti iniziali - Microcredito - Aiuti alle Microimprese - Creazione Impresa - Startup Cultura

SARDEGNA - Avviamento Imprese - Startup Innovative - Sostegno Aree di Crisi - Fondo di Venture Capital - Bando Generazione Faber - Microcredito per Giovani NEET - Fondo Capitale di Rischio - Bando Voucher Startup

SICILIA - Sviluppo startup Agricoltura

TOSCANA - Startup Innovative - Aiuti alle PMI - Microcredito - Imprese Agricole e di Pesca - Startup House

TRENTINO ALTO ADIGE - Nuova Imprenditorialità - Agevolazioni Innovazione - Imprese Femminili o Gestone Familiare - Giovani Agricoltori

UMBRIA - Rientro Emigrati Umbri - Giovani Agricoltori - Occupazione Giovanile

VALLE D’AOSTA - Bando Startup - Imprenditoria Giovanile - Giovani Agricoltori

VENETO - Fondo PMI - Capitale di Rischio - Fondo per Cooperative - Sviluppo Rurale