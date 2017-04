Partono i weekend Digital Detox: l’iniziativa di Bi-Mind, BTrees e Nabumbo avviata con l’Oasi Zegna

BIELLA - Nell’era in cui i social sono la nostra principale fonte di connessione con il mondo e con gli altri, un loro uso eccessivo può generare una profonda disconnessione nel rapporto tra noi stessi e gli altri. Non solo, il mondo di Internet, insieme alle sue innumerevoli notifiche, si è ormai «impossessato» della popolazione: smartphone, pc, tablet e orologi intelligenti vengono proposti come oggetti che «migliorano la vita», che la rendono più semplice, ma possono essere in realtà anche una delle maggiori cause di stress. Da qua la motivazione delle tre realtà biellesi di dare vita al progetto Digital Detox (sito ufficiale: www.digitaldetox.me), con l’obiettivo comune di facilitare lo sviluppo di una consapevolezza personale, territoriale, nazionale e globale di ri-connessione con il mondo che ci circonda. Per un migliore benessere diffuso e condiviso.



Più libertà e qualità alla vita

Tre realtà diverse, ma complementari, ognuna delle quali porta all’iniziativa il proprio apporto: Bi-Mind (http://www.bi-mind.it/), gruppo di 6 professionisti psicologi e terapeuti, trasferisce al progetto la volontà di portare nella vita delle persone più libertà e qualità, riconoscendo l’utilità degli strumenti digitali, che però al contempo possono essere causa di grande stress e fenomeni di spersonalizzazione, isolamento e distanza emotiva dal proprio ambiente; BTREES (http://www.btrees.social/), New Media Agency composta da 14 professionisti del settore della comunicazione, si pone l’obiettivo di spiegare come migliorare l’efficacia e l’efficienza personale e aziendale, gestendo tool e notifiche digitali, avendo maturato un’esperienza sulle diverse esigenze professionali, grazie alla collaborazione con più di 100 aziende di piccola e media grandezza. Nabumbo (http://nabumbo.com/), con il suo team di biologi e naturalisti, si focalizza invece, tramite attività di trekking, sulla divulgazione degli aspetti naturalistici, culturali ed artistici, al fine di approfondire la conoscenza e la consapevolezza degli ambienti e dei paesaggi esplorati, alla scoperta di tutto ciò che la natura ha da insegnarci, per una migliore armonia tra escursioni outdoor e pratiche meditative.



Digital Detox (© ) Riconnettersi con la natura e con se stessi

È dimostrato infatti, da studi scientifici e psicologici, che i benefici del Digital Detox siano molteplici: imparando a gestire al meglio tempo, umore e stress si miglioreranno anche le prestazioni professionali e aziendali. Senza tralasciare la ritrovata connessione con i propri interessi e le proprie passioni, con il mondo reale rispetto a quello virtuale. Non solo nella vita lavorativa, ma anche in quella di tutti i giorni. Abbandona il cellulare per un weekend, respira aria pura, relazionati con gli altri, lasciati guidare nella natura, riconnettiti con te stesso e dai valore al tuo tempo: sono queste le proposte dell’esperienza di Digital Detox, che si rivolge non solo ai cittadini, ma anche alle aziende, durante il quale i partecipanti riceveranno un kit di cui fa parte una piccola scatola in legno, intagliata al laser, dove riporre il proprio smartphone, come simbolo dell’inizio del weekend di Digital Detox.

Gli appuntamenti

Dopo alcuni mesi di approfondimenti sul tema condivisi durante il 2016 ed un primo weekend di prova effettuato lo scorso 17-18 dicembre con 20 persone partecipanti, saranno 3 i primi appuntamenti aperti al pubblico che si svolgeranno il 5-7 maggio, 9-11 giugno e 15-17 settembre 2017 presso l’Oasi Zegna, realtà partner dell’iniziativa oltre che location formidabile per valorizzare la ri-connessione con sè stessi e con il mondo circostante. Per info e iscrizioni ai weekend è possibile scrivere a info@digitaldetox.me oppure visitare la pagina Facebook «Digital Detox Italia».