Startup innovative, pronti 95 milioni dal Mise

ROMA - Continua il clima di fiducia nei confronti delle startup innovative, in particolare quelle che sviluppano soluzioni in ambito hi-tech. Smart&Start Italia, il principale incentivo del Governo dedicato alla nascita e alla crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico, è stato rifinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con 95 milioni di euro per il biennio 2017-2018.

Chi può accedere ai finanziamenti

Le nuove risorse sono destinate alle startup innovative di tutta Italia che vogliono sviluppare prodotti, servizi o soluzioni innovative nel mondo dell’economia digitale, oppure che sono coinvolte in progetti di valorizzazione della ricerca pubblica o privata. Smart&Start Italia finanzia programmi di spesa tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. E’ previsto un mutuo senza interessi e senza richiesta di garanzie per la copertura dei costi di investimento e di gestione legati all'avvio del progetto, inclusi i costi del personale dipendente. Le startup localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia beneficiano anche di una quota di finanziamenti a fondo perduto (20%). Per le startup costituite da meno di un anno, Smart&Start Italia mette a disposizione uan serie di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.

Come presentare la domanda

Le domande di finanziamento possono essere presentate esclusivamente sul sito www.smartstart.invitalia.it in modalità paperless e sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, entro 60 giorni. Riprende, inoltre, il ciclo di Webinar per dare informazioni precise e aggiornate a chi vuole presentare domanda per gli incentivi di Smart&Start Italia. Il primo appuntamento in calendario è fissato per venerdì 14 aprile 2017. Qui per iscriversi al webinar.