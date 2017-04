Mastercard, nuova call per startup

ROMA - Sono 5 le startup che MasterCard ha accolto nel suo programma Start Path Global – iniziativa su scala mondiale – che ha l’obiettivo di supportare startup innovative in fase avanzata di sviluppo che stanno ripensando il futuro del commercio. In particolare il programma è dedicato alle startup attive nel settore bancario e dei pagamenti, che hanno raggiunto investimenti significativi.

L’intelligenza artificiale

Tre delle cinque startup che hanno partecipato all’edizione primaverile di Start Path nel 2017 sono focalizzate sull’intelligenza artificiale (IA), utilizzandola per analizzare il comportamento dei consumatori, stimolare il loro coinvolgimento in negozio o presso la filiale e processare dati di pagamento, promuovendo una serie di innovazioni nel settore retail. Le altre due startup hanno sviluppato soluzioni volte ad estendere l’accesso ai rivenditori al dettaglio dei consumatori, attraverso innovazioni dedicate ai punti vendita. «Le startup fintech in tutto il mondo stanno delineando il futuro digitale - ha dichiarato Amy Neale, Vice President di Mastercard Start Path -. Stanno promuovendo un approccio differente per offrire una scelta più ampia ai clienti e esperienze migliorate nell’industria. Il nostro lavoro con queste startup consente di collegare nuove tecnologie con network e processi finanziari affidabili e sicuri, per creare una esperienza di aquisto ancora più soddisfacente e completa».

Le startup di Mastercard

La londinese Divido mette a disposizione dei retailer e degli erogatori di prestiti una piattaforma omni-channel che consente ai loro clienti di rateizzare gli aquisti più importanti. Endor, di Tel Aviv, è la prima piattaforma software intelligente che permette agli utenti business di porre quesiti predittivi e ottenere risultati di qualità con accuratezza e velocità senza precedenti in ogni ambito. Regalii collabora con oltre 30 banche e app fintech per offrire ai consumatori un modo innovativo di gestire le proprie finanze e pagare fatture e bollette negli Stati Uniti e in America Latina. Fluid AI combina intelligenza artificiale e realtà aumentata per supportare le banche e i rivenditori nella creazione di esperienze di prossima generazione per i propri clienti in filiale o presso il punto vendita. NetPlusDotCom consente ai retailer di spostarsi dal business fisico all’online e di offrire ai clienti la possibilità di effettuare pagamenti digitali.

La nuova call

Dal 2014, il team di Start Path ha riscontrato l’interesse di oltre 5.000 startup, portando alla collaborazione con 100 aziende in 24 paesi. Nelle prime quattro classi, il 20% dei partecipanti ha preso parte a progetti commerciali o pilota con MasterCard. Forte dei successi ottenuti Mastercard ha aperto oggi le iscrizioni per candidarsi ad entrare a far parte della nuova classe per l’edizione estiva di Start Path. Le candidature dovranno pervenire entro la mattina di lunedì 24 aprile 2017 alle ore 6.59. Qui per ottenere maggiori informazioni.