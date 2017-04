Al via le Summer School di fondazione Golinelli sulle scienze della vita

MILANO - Un percorso formativo di eccellenza rivolto a studenti del terzo, quarto o quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Un’opportunità unica per sperimentare tecniche innovative di biotecnologia, biochimica, biologia molecolare, microbiologia e genetica, utilizzate nei laboratori di ricerca più avanzati a livello internazionale, ma soprattutto un’occasione per riflettere su temi scientifici di estrema attualità insieme a studenti provenienti da tutta Italia accomunati dalla passione per la scienza. Sono questi gli obiettivi di Summer School organizzata dalla Fondazione Golinelli di Bologna.

La Summer School di Fondazione Golinelli

L’edizione 2017 delle scuole estive di Fondazione Golinelli, oltre alla tradizionale Summer School giunta con successo alla sua nona edizione, si arricchisce di un nuovo percorso di eccellenza in lingua inglese, la English Summer School. Si tratta di un percorso formativo di eccellenza aperto a 12 studenti (italiani e stranieri) interessati a prendere parte a un’esperienza internazionale che dà loro la possibilità di lavorare in laboratorio e comunicare nella lingua della ricerca scientifica. Gli studenti saranno seguiti e coordinati da Gordon Kennedy, ricercatore (dottorato di ricerca in biochimica e chimica organica) e madrelingua inglese.

La English Summer School

La English summer school nasce con lo scopo di accrescere la conoscenza degli studenti attraverso il lavoro di gruppo e lo studio di specifici aspetti di biochimica, bioinformatica e biotecnologia, utilizzando tecniche e metodi che vengono comunemente utilizzati nei laboratori di ricerca. Il tema di ricerca è il mondo degli enzimi: come funzionano e perché sono così importanti in biochimica e biotecnologia. Il corso si svolgerà tra il 12 e il 16 giugno 2017 a Opificio Golinelli (Bologna). Il programma è rivolto a studenti italiani e stranieri che frequentano gli ultimi anni della scuola media superiore. In particolare, gli studenti italiani devono aver completato il terzo, quarto o quinto anno di liceo, mentre i candidati stranieri devono avere un’età compresa tra i 16 e i 19 anni.

I corsi

I corsi, della durata di una settimana ciascuno, si svolgeranno nel periodo compreso tra il 12 giugno e il 28 luglio 2017 a Opificio Golinelli (Bologna). Durante l’intero percorso ogni studente potrà lavorare in laboratori a posto singolo, dotati delle più moderne strumentazioni scientifiche come la PCR real time e spettrofotometri. Due i percorsi formativi proposti: lo studio del glutine e la predisposizione alla celiachia e gli OGM. Qui per tutte le info.