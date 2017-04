Il nuovo negozio mobile e online di Valentino

MILANO - Reinventare il rapporto tra brand e online retailer accrescendo il rapporto di fiducia con il cliente finale sempre più affamato di acquisti online, anche dei beni di lusso. Con l’avvento del digitale la boutique si fa sempre più mobile, flessibile, versatile, custom. Anche quando si china Valentino.

Il negozio mobile di Valentino

La rivoluzione in chiave 4.0 impone di ridisegnare i propri modelli di business. Ed è ciò che ha fatto Valentino, siglando una partnership con Yoox Net-A-Porter Group (YNAP) con l’obiettivo di creare un nuovo modello di business omni-channel - Next Era. Next Era è stato progettato sulla conoscenza unica e approfondita che YNAP vanta dell’ecosistema dei consumatori di lusso, in continua evoluzione. È un nuovo modello di business basato sull’Online Flagship Store di Valentino. Questo modello di nuova generazione consentirà ai clienti di Valentino di accedere online a una selezione di prodotti senza precedenti, potendo attingere sia all’inventario delle boutique che dei centri logistici di Valentino, oltre a utilizzare il network globale degli otto centri di distribuzione di YNAP nel mondo, da New York e Dubai a Milano e Shanghai. Next Era utilizzerà i canali di distribuzione di YNAP, creati appositamente per il settore del lusso.

Intelligenza artificiale

Tramite questa piattaforma omnicomprensiva, i clienti di Valentino potranno usufruire di una scelta ancora più ampia di prodotti, di funzionalità mobile in negozio (modalità di pagamento più semplici e fluide, informazioni dettagliate sui prodotti e sulla disponibilità online) e una consegna più rapida con un servizio ancor più sofisticato dove gli ordini potranno essere completati direttamente dalle boutique Valentino nelle principali città. L’esperienza per l’utente sarà realistica e immersiva resa possibile grazie a un’interfaccia focalizzata sul mobile, un nuovo look and feel e nuove funzionalità sviluppate con la tecnologia di intelligenza artificiale tra le quali la personalizzazione del sito e la ricerca contestuale, che consentiranno ai clienti di interagire direttamente con il negozio digitale in linguaggio naturale.

I vantaggi

Oltre agli indiscussi benefici di cui potranno godere i clienti di Valentino, questo modello sarà in grado di fornire enormi miglioramenti nel servizio anche per i clienti di Net-A-Porter e Mr Porter. Grazie infatti all’integrazione dell’inventario dell’Online Flagship Store di Valentino con quello di Net-A-Porter e Mr Porter, i circa 10 milioni di visitatori unici di queste due destinazioni online leader globali nel luxury fashion, avranno accesso a una selezione impareggiabile di prodotti di Vakentino con la possibilità di una consegna express in tutto il mondo. Facendo leva sui punti di forza di Net-A-Porter e Mr Porter, le collezioni di Valentino continueranno a essere presentate attraverso contenuti di alto livello, foto e video dei prodotti di altissima qualità, uno styling impeccabile e saranno consegnate con il packaging esclusivo dei due negozi online. Il progetto sarà lanciato a inizio 2018