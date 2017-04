Digital Magics Startup University, le iscrizioni

MILANO - Si aprono ufficialmente le iscrizioni per i primi tre corsi di «Digital Magics Startup University», il più importante polo italiano di formazione telematica nato dall’accordo tra Digital Magics, Universitas Mercatorum e Università Telematica Pegaso. I corsi, nel dettaglio, sono dedicati a chi vuole aprire un’impresa innovativa digitale e necessita di formazione adeguata.

Come iscriversi

E’ possibile iscriversi direttamente online sul sito dedicato. I primi corsi serviranno ai candidati per addentrarsi nel mondo delle startup in modo consapevole e sono quindi rivolti ad approfondire le tematiche inerenti il settore. Si va da «Diventa startupper» a «Lancia la tua startup» per finire a «Startupper avanzato». Le lezioni inizieranno a ottobre e saranno svolte online dai migliori professionisti nel mondo delle startup. «Abbiamo voluto presentare il lancio delle iscrizioni della nostra università proprio a Napoli perché qui abbiamo aperto la nostra prima sede locale – afferma Marco Gay, vicepresidente esecutivo di Digital Magics - e da allora siamo vicini ai neoimprenditori italiani direttamente sui territori. Con la formazione telematica aggiungiamo un ulteriore tassello per affiancare i nostri talenti».

Digital Magics Startup University

Digital Magics Startup University si pone come obiettivo la contaminazione degli ambiti fondamentali della formazione e dei corsi di studio a distanza, con le competenze oggi necessarie per creare un’impresa digitale innovativa che nascono dall’esperienza sul campo. «Grazie all’accordo con Danilo Iervolino saremo in grado di selezionare i migliori startupper ancora prima della fondazione della neoimpresa digitale, proprio durante la loro formazione – dichiara Layla Pavone, amministratore delegato di Digital Magics per l’industry innovation – Vogliamo creare una nuova generazione di imprenditori per portare il digital made in italy in tutto il mondo».