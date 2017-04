INVICTUS, l'algoritmo che ti fa vincere le scommesse lancia una novità

ROMA - INVICTUS, l’algoritmo di intelligenza artificiale che trasforma le scommesse in investimenti lanciato da Nextwin ha attirato l’attenzione di moltissimi utenti. Lo confermano l’interesse registrato negli ultimi mesi e i numeri che parlano di un success rate dell’80% contro quello teorico del 65%. Dato il successo ottenuto sino a oggi, INVICTUS arriva in rete con una nuova piattaforma. Si tratta di un sistema di bet advisory, ideato dalle menti di un team internazionale guidato da esperti di statistica, che analizza oltre 120.000 pronosticatori di 60.000 esperti sparsi in 70 paesi nel mondo.

Saggezza delle masse

INVICTUS si basa sul concetto di saggezza delle masse e di analisi dei big data - meccanismo da tempo adottato dai traders in borsa. L’algoritmo elabora Terabyte di dati al fine di condividere in automatico con gli utenti iscritti al portale, in ottica one to one, le scommesse elaborate dai «Migliori».

Le novità

La versione finora in uso inviava i pronostici agli users tramite e-mail. Grazie al nuovo sito, invece, gli utenti possono consultare i pronostici direttamente dalla dashboard e monitorare l’andamento del proprio bankroll attraverso grafici e statistiche. INVICTUS conta più di 1000 utenti iscritti e 780mila euro vinti. «Crediamo molto in questo progetto. Abbiamo maturato una grande esperienza nel mondo del betting grazie alla nostra piattaforma for fun e abbiamo capito che gli utenti sono sempre alla ricerca di qualcuno in grado di dargli il consiglio giusto, spesso però intervengono millantatori senza effettive capacità certificate - ha detto il CEO Alessandro Salvati -. Per questo motivo abbiamo creato INVICTUS».

Un successo per Nextwin

INVICTUS, è un servizio offerto in abbonamento mensile ed offre un pronostico alla settimana. Gli abbonati possono decidere se seguire o meno il suggerimento proposto sul sito e giocarlo presso il bookmaker di fiducia. Un altro enorme successo per Nextwin che vanta diversi riconoscimenti tra i quali: il premio come miglior ‘Sports Betting Supplier’ (Fornitore di scommesse sportive) all’Egr Italy Awards 2016, evento che ha riunito i principali operatori online e fornitori di servizi in Italia.