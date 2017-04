NextFood Award By Image Line, contest per le startup di food innovation

MILANO - Seeds&Chips e 63DE-SIGN lanciano la 1^ edizione del contest internazionale di Food Innovation NEXTFOOD AWARD BY IMAGE LINE, che si terrà in concomitanza con «Seeds&Chips -The Global Food Innovation Summit» (Milano, Rho Fiera, 8-11 maggio 2017), punto di riferimento internazionale per la Food&AgTech che coinvolge centinaia di startup, aziende, università, istituzioni, investitori, acceleratori e incubatori, opinion leader e policy maker.

Sulla Food Innovation - le innovazioni in tutta la filiera agroalimentare, dal campo alla tavola - si gioca oggi una delle più grandi sfide per il futuro: il contest è quindi alla ricerca dei migliori prodotti con caratteristiche di innovazione e sostenibilità, per premiare la creatività di una startup che crede nella forza, nei valori e nella qualità del proprio operato. Questa 1^ edizione del NEXTFOOD AWARD BY IMAGE LINE, è rivolta a tutte le startup che si misurano in quest’ambito con almeno un prodotto a proprio marchio. La sostenibilità deve coinvolgere tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, fino a comprendere tutti i diversi aspetti del packaging, senza mai prescindere dai requisiti funzionali di imballaggio del prodotto contenuto.

Alla startup vincitrice sarà offerto un percorso completo: estizione grafica del packaging del prodotto vincitore a cura di 63DE-SIGN (posizionamento strategico di prodotto, graphic design della vestizione del packaging, consulenza sui materiali per l'industrializzazione, esecutivi stampa); consulenza per la scelta del packaging a cura del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino (innovazione dei materiali, economicità, basso impatto ambientale); opportunità di inserire in stage un laureando in tesi di designer industriale, per la realizzazione del CAD del packaging; consulenza di marketing per tramutare tutte le azioni di adv/marketing/social in effettive conquiste di clienti.

I progetti presentati saranno valutati da una Giuria che ammetterà i 10 migliori alla fase finale e sceglierà il vincitore. La premiazione del vincitore avverrà nell’ambito di «Seeds&Chips -The Global Food Innovation Summit» (Milano, Rho Fiera, 8-11 maggio 2017). La partecipazione al NEXTFOOD AWARD BY IMAGE LINE è gratuita. Saranno ammessi prodotti che rientrano nelle categorie di Innovazione in campo per la produzione sostenibile, Riduzione dell’impatto ambientale, Prodotti agroalimentari destinati al consumo, Prodotti utili alla comunicazione/interazione tra Produttore e Consumatore. Qui il regolamento.

Le candidature possono essere inviate dal 6 Aprile 2017 fino al 26 Aprile 2017. «Seeds&Chips nasce proprio dall’idea di agevolare la creazione di un ecosistema internazionale di start up nell’ambito della Food Innovation ed il suo matching col mondo della ricerca e delle imprese - ha commentato Marco Gualtieri, fondatore di Seeds&Chips -. I cibi del futuro, l’approvvigionamento alimentare e il cambiamento climatico sono tra le principali sfide globali e uno dei principali spazi per fare vera innovazione: siamo felici di poter dare questa opportunità alle tante start up meritevoli e ai giovani imprenditori».