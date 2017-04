Deliveroo lancia Deliveroo Edition per i menù a domicilio

MILANO - Ristoranti solo a domicilio dove gli chef delle cucine gourmet potranno ar gustare ai propri clienti i piatti migliori, con la comodità della consegna direttamente a casa. E’ questo il nuovo servizio lanciato da Deliveroo, una rivoluzionaria piattaforma che consentirà a centinaia di ristoranti di raggiungere molte città nel mondo ed espandere la propria clientela. Il tutto senza la necessità di aprire un locale tradizionale.

Deliveroo lancia Edition

Frutto di una lunga analisi di mercato attraverso lo studio dei dati esclusivi di Deliveroo, arriva sul mercato Deliveroo Editions che darà ai ristoratori la possibilità di lanciare, espandere e testare le nuove frontiere del food delivery, riducendo al minimo il rischio imprenditoriale. Infatti, attraverso la propria tecnologia, Deliveroo - incrociando l’offerta dei locali di zona con la domanda dei propri utenti - non solo riesce a soddisfare i gusti dei suoi clienti, sempre più attenti alle differenti proposte culinarie, ma anche a selezionare le tipologie di ristoranti che avranno maggior successo in un determinato quartiere.

«Deliveroo Editions va incontro alla nostra promessa di ampliare l'accesso ai migliori menù del mondo. Grazie alla collaborazione con alcuni top restaurant - dai più esclusivi a quelli di tendenza - stiamo dando alle persone la possibilità di assaggiare piatti a dir poco incredibili - ha detto Will Shu, CEO di Deliveroo -. Attingendo alla tecnologia unica – il motore di Deliveroo - siamo altresì in grado di identificare le lacune presenti sul mercato del food ed effettuare una selezione su misura dei ristoranti; il che significa più scelta per i nostri clienti e la possibilità per i nostri partner di farsi conoscere in tutto il mondo. Questa è la più grande rivoluzione nel mercato del food delivery dopo il lancio di Deliveroo».

I menù di sola consegna

Deliveroo fornirà ai propri ristoranti partner le infrastrutture - tra cui le cucine su misura, il supporto marketing locale e le flotte di rider - che consentiranno di lanciare al meglio i menu di sola consegna e di soddisfare i bisogni individuati nelle diverse zone abitate. Grazie a Deliveroo Editions i clienti che lo desiderano potranno così assaggiare, comodamente a casa, i piatti gourmet proposti dai migliori ristoranti non ancora presenti nella loro città ed elaborati da cuochi preparatissimi e direttamente formati dai locali selezionati. Il lancio internazionale arriva dopo il test di successo effettuato a Londra con alcuni dei principali ristoranti: Franco Manca, On The Bab e Motu Indian Kitchen nonché una collaborazione straordinaria con il ristorante stellato Karam Sethi. Durante il test oltre 100 dipendenti hanno lavorato a tempo pieno presso le cucine fornite da Deliveroo Editions e sono state effettuate migliaia di consegne dai rider di zona in un anno.