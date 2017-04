Web Marketing Festival a Rimini il 23 e 24 giugno

RIMINI - Un nuovo capitolo del Web Marketing Festival, tutto da scrivere. Il più completo evento made in Italy dedicato al mondo del Digital Marketing torna con quella che è la sua 5^ edizione. Già fissate le coordinate: 23 e 24 giugno prossimi e anche quest’anno nel prestigioso scenario del Palacongressi di Rimini, location d’eccezione coi suoi 38mila metri quadrati già pronti ad accogliere i partecipanti del Festival. A proposito: si riparte dai numeri della passata stagione, quando ad affollare le sale della struttura romagnola sono stati oltre 4mila partecipanti al giorno, ma anche e soprattutto dai 4 milioni di persone formate – tra confronti on stage e on line – in tutta Italia.

Il format, già rivelatosi vincente nelle passate edizioni, viene confermato nel 2017. E allora oltre 20 sale tematiche nel programma formativo della kermesse, con diversi relatori coinvolti e provenienti da una miriade di mondi differenti e, nel contempo, tutti connessi al digitale. Sarà, allora, un Web Marketing Festival a 360°, in grado di abbinare formazione, innovazione, musica, intrattenimento, networking, startup. E ancora: editoria e giornalismo, sport, comunicazione politica, fino ad arrivare a tematiche di natura più strettamente tecnica e con un taglio riservato agli addetti ai lavori. Un evento trasversale, insomma.

Un programma formativo ricchissimo: oltre 20 sale tematiche

L’edizione 2017 del Web Marketing Festival si caratterizzerà per la vastità del suo programma formativo, con il coinvolgimento dei principali esperti del digitale, italiani e internazionali, con interventi adatti a più target, base e avanzati. Dal Social Media Marketing alla Web Analytics, dal Content Marketing alla SEO, fino all’Ecommerce e al Non Profit: saranno questi alcuni dei principali argomenti che animeranno le oltre 20 sale tematiche in programma. Tra queste, torna la Sala Editoria, uno spazio formativo per giornalisti professionisti ed editori digitali in cui potenziare le competenze in ambito digitale; la partecipazione, inoltre, dà diritto a crediti formativi. Tra le novità più importanti, poi, l’inserimento di due nuove sale: «Branding» e «Programmatic» - tecnologia che permette uno scambio di spazi pubblicitari tra advertiser e publisher in modo automatizzato - che riflettono due dei temi più caldi del momento. L’obiettivo è chiaro: essere protagonisti di un futuro all’insegna dell’innovazione Made in Italy.

Torna la Startup Competition più grande d’Italia

Confermando l’attenzione ai temi dell’innovazione e dell’imprenditorialità, anche quest’anno il Web Marketing Festival dà vita alla 4^ edizione della Startup Competition, la più grande sfida italiana tra progetti di new business in ambito digitale. Tra gli investitori coinvolti nell’ambito dell’iniziativa anche Tim#WCAP, Digital Magics, IBAN, LVenture Group, H-Farm, The Hive, Wabcapital, Techno Science Park, iStarter, Luiss EnLab e Almacube.

Il Rock Contest con Virgin Radio alla 2^ edizione

Spazio anche alla musica in questa edizione 2017, con il ritorno del Rock Contest, appuntamento che per il 2° anno consecutivo vanta la partnership con Virgin Radio. In pratica: un concorso musicale nato per aiutare i giovani talenti a farsi conoscere nel panorama musicale, dove sono sempre di più gli artisti che scelgono il web come veicolo di visibilità.

Favorire l’occupazione digitale con il Digital Job Placement

Il 23 e 24 Giugno al Palacongressi sia aziende con posizioni lavorative aperte sia professionisti in cerca di occupazione potranno accedere a un’area interamente dedicata all’incontro tra domanda e offerta per le Professioni Digitali. Il servizio di Digital Job Placement mira a favorire l’occupazione e l’integrazione nel digitale, un settore destinato a giocare un ruolo sempre più centrale all’interno del tessuto economico italiano ed europeo.

Web Marketing Festival e Università

All’appello non mancheranno i ragazzi dell’iniziativa WMF Lab, il laboratorio che avvicina concretamente studenti universitari e giovani al mondo del lavoro, alla cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità. È già partita la collaborazione con le Università coinvolte nel progetto - Università di Bologna, Università di Torino, Università di Pisa e IUSVE - che vedrà i ragazzi concretamente impegnati nella costruzione del Festival. A fare da cornice, com’è ormai tradizione del Festival, sono in programma momenti di intrattenimento musicali, artistici e culturali, sinonimo di un evento assolutamente innovativo per il settore della formazione digitale.