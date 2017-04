PlayWood, la manifattura 4.0 che arriva fino in Giappone

ROMA - Chiariamo un concetto molto fondamentale: fare Industria 4.0 significa digitalizzare i processi produttivi. Servirsi e implementare le tecnologie presenti sul mercato in quella che è la catena di produzione di un bene, portare il digitale in quelli che sono i meccanismi di una fabbrica che fino a ieri produceva manualmente o attraverso gli antenati di quelli che sono oggi i sistemi robotizzati collaborativi. Big Data, Intelligenza Artificiale, Internet of Thigs, stampa 3D. Un po’ quello che ha fatto PlayWood, startup in fase di accelerazione all’acceleratore capitolino Luiss Enlabs.

Il sistema d’arredo innovativo

PlayWood propone un innovativo sistema d’arredo che coglie le intuizioni di Enzo Mari dedicate all’autoprogettazione e le contestualizza nell’era digitale grazie a internet e alla Manifattura 4.0. Opera nel settore del design e, grazie alla stampa 3D, ha creato un innovativo sistema d’arredo per spazi in continua trasformazione che permette a chiunque di realizzare il proprio design e di modificarlo a seconda delle necessità. La startup mette a disposizione una libreria di arredi autoprogettati dalla community di designer e scaricabili dal web gratuitamente. Ogni arredo si può ricombinare con la stessa facilità di un Lego grazie all’innovativo sistema di assemblaggio capace di abbinare estetica e funzionalità.

Leggi anche: «PlayWood, con il nostro connettore costruiamo arredi infiniti» »

Fino al Giappone

PlayWood già vincitrice del premio A’ Design Award 2016 propone l’unico sistema che consente di utilizzare materiali locali riducendo l’impatto ambientale ed eliminando il costo spedizione riconfigurare gli arredi in infinite forme ricombinando i moduli che li compongono autoprogettare il proprio arredo e personalizzarlo L’idea ha saputo ispirare progetti dal Giappone al Messico ed è stata utilizzata per l’interior design di spazi in continua trasformazione come co-working, eventi, mostre e popup shop.

PlayWood (© PlayWood)

Al Fuorisalone

Il percorso di crescita costante della startup, l’attenzione maturata negli ultimi mesi nei confronti dell’Industria 4.0, darà i suoi frutti anche durante l’evento Fuorisalone 2017 allo spazio Din Design In - Ventura Design Discrit (Milano, Via Privata Massimiano 6) tra il 4 e il 9 aprile 2017. Al Fuorisalone PlayWood presenterà una collezione di arredi, realizzati mediante la Manifattura 4.0, una rete di maker in tutta Europa che utilizza macchine a controllo numerico per produrre gli arredi localmente e personalizzarli in base alle esigenze del cliente.