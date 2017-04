H-Farm, corsi estivi per imparare il digitale

CA’ TRON – Programmare la realtà virtuale, costruire da zero il proprio videogame, assemblare un robot pezzo dopo pezzo con i Lego, imparare a usare lo smartphone o l’Ipad per confezionare un vero e proprio cortometraggio con tanto di effetti speciali: sono solo alcuni dei contenuti dei Digital Summer Camp di H-FARM che festeggiano quest’anno la loro settima edizione. E lo fanno raddoppiando le location: La Fabbrica del Vapore di Milano si aggiunge alla sede di Ca’ Tron, immersa nel verde della campagna e affacciata sulla Laguna di Venezia.

Il programma dei Digital Summer Camp quest’anno cresce ancora dopo i 1200 partecipanti dell’edizione 2016. Il calendario infatti prevede oltre 120 laboratori settimanali, dal 13 giugno all’1 settembre, per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, con corsi sia in italiano che in inglese. Cinque le aree tematiche individuate: coding, robotica, digital making, videogame e digital media.

(© Credits photo courtesy of H-Farm)

Gli strumenti digitali e la tecnologia sono il mezzo per esprimere la propria creatività in modo nuovo, divertente e coinvolgente. L’intento è quello di insegnare ai partecipanti a sperimentare, inventare, trovare metodi e soluzioni alternative alle problematiche di tutti i giorni, dandogli il coraggio di rischiare e di sbagliare, esperienze che saranno utili nella vita di tutti i giorni. In questo senso gli strumenti digitali sono il mezzo più attuale e in grado di dare loro il maggior numero di opportunità, attraverso cui potranno sperimentare nuove forme di interazione e apprendimento.

Grazie alla nuova proposta nelle due sedi, i posti disponibili per l’estate 2017 salgono a 2.300: il conto alla rovescia per l’inizio dei camp è già iniziato, così come sono già arrivate moltissime iscrizioni. Da ogni parte d’Italia e d’Europa. Da Londra a Parigi, passando per Milano, Torino, Bologna, Napoli, da tutto il Triveneto grazie alla possibilità di seguire i corsi anche in lingua inglese e di risiedere per la durata del camp nelle strutture di H-FARM. Per conoscere l’offerta formativa dei Digital Summer Camp, H-FARM ha organizzato tre Open Day: il 6 maggio a Palazzo Reale di Milano e l’8 aprile a Ca’ Tron, Roncade, in via Sile 6, dalle 9.30.