Innovation Boot Camp @Bayer, gli incontri dedicati alle startup

MILANO - Il 4 aprile inaugurano ufficialmente gli Innovation Boot Camp @Bayer, un ciclo di incontri dedicati all’innovazione e al mondo delle startup e delle pmi innovative. Gli appuntamenti, che si svolgeranno nel Centro Comunicazione Bayer di Milano, in viale Certosa 130, da aprile a luglio, coinvolgeranno esperti di innovazione, startupper e imprenditori: quattro giornate dedicate all’open innovation tra case history, incontri con investitori e la presentazione dell’iniziativa Grants4Apps di Bayer.

Tra i relatori della prima giornata Salvatore Majorana, direttore del Technology Transfer dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia), che parlerà del legame tra innovazione e impresa, e Alessandro Lerro, presidente di Aiec (Associazione italiana Equity Crowdfunding), che parlerà delle opportunità di finanziamento in crowdfounding con un focus sull’equity. Il primo incontro, il 4 aprile dalle 15 alle 18, avrà come tema il «Reperimento di fondi per l’innovazione e nuove forme di credito». Il secondo incontro, il 10 maggio, sarà invece su crescita e marketing, con particolare attenzione alla promozione sul web. Il terzo incontro, previsto per il 13 giugno, tratterà il tema della digitalizzazione e dell’industria 4.0. Il quarto, il 4 luglio, farà il punto sull’innovazione nel nostro Paese.

È possibile iscriversi a uno o a tutti e quattro gli appuntamenti direttamente sul sito dedicato. L’iniziativa nasce dal successo di StartUp4Life, la call for ideas dedicata agli startupper over40 che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 201 progetti da tutta Italia. «E’ già da due anni che sosteniamo questo progetto dedicato alle startup - ha detto Daniele Rosa, direttore comunicazione Bayer Italia -. Bayer è da sempre vicino ai giovani, soprattutto in questo momento storico di grande fermento».

Gli Innovation Boot Camp @Bayer sono sostenuti da Bayer Italia. Tra le altre iniziative di Open Innovation dell’azienda c’è la declinazione italiana di un progetto globale, Grants4Apps Italy (www.grants4apps.it), piattaforma dedicata alle startup digital Life Sciences, che offre visibilità e networking con potenziali investitori e news sulle iniziative locali e internazionali del network Bayer G4A. «Se lo scorso anno, con StartUp4life, abbiamo voluto stimolare la nascita di talenti e idee imprenditoriali, quest’anno, con gli Innovation Boot Camp vogliamo crescere e far maturare startup e piccole imprese che muovono i primi passi – spiega Daniela Ameri, presidente di Ameri Communication. – Per le aziende è essenziale conoscere il proprio settore, i canali di reperimento dei fondi, le opportunità dell’open innovation e, soprattutto, imparare a raccontarsi e promuoversi con attività di marketing e comunicazione».