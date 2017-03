My Eatness, la startup dei cibi-farmaci: tra storia e innovazione

CHIETI - Partire dal proprio territorio, dalla propria esperienza, da quei prodotti Made in Italy che portano il nostro Paese in giro per il mondo e innovarli, creando qualcosa di nuovo. Una storia di passione e di tradizione quella di My Eatness, che parte dalla terra, da Chieti, e da un’azienda di alimentari con oltre 20 anni di esperienza che ha visto nella ricerca la sua chiave per innovarsi e diventare più competitiva. «Mio padre fu tra i primi a produrre l’olio agrumato - ci racconta Martina Ursini, fondatrice di My Eatness - e ha passato buona parte della sua vita a creare prodotti alimentari che puntassero sulla qualità».

I cibi-farmaci

Ma andiamo con ordine perché la storia di My Eatness e di Martina parte da un regolamento europeo, UE 432 del 2012, che prende in considerazione i prodotti nutraceutici, ovvero tutti quegli alimenti, o parte di essi, che hanno una funzione benefica sulla salute umana. «Studiando nel dettaglio questo regolamento mio padre aveva scoperto che alcune proprietà nutritive in una determinata concentrazione davano un beneficio sulla salute umana - ci racconta Martina -. Ed esistevano, di fatto, delle varietà di olive che dotate in misura maggiore di queste proprietà. Ed è così che mio padre riuscì a creare il primo olio extravergine naturalmente nutraceutico».

Una gamma di prodotti nutraceutici

Il progetto, a questo punto, comincia ad assumere una portata più interessante. E c’è bisogno di risorse. Martina ha lavorato per diverso tempo per Carrefour nel reparto marketing e sa come far funzionare a livello commerciale un’idea. «Ho lasciato il mio lavoro e ho deciso di dedicarmi completamente all’attività che mio padre aveva iniziato - ci racconta ancora Martina -. Ci siamo concentrati subito sulla ricerca e lo sviluppo: il nostro obiettivo era quello di creare una gamma di prodotti nutraceutici anche diversi dall’olio d’oliva. Abbiamo vinto un bando e partecipato a Expo 2015. Il progetto è piaciuto tantissimo e questo è stato importante perché ci ha confermato che eravamo sulla strada giusta».

Una dieta nutraceutica

Ed è grazie alla ricerca e allo sviluppo che sono nati prodotti a base di pomodoro, snack alle noci, cioccolatini con melograno e zenzero, tutti realizzati in base alle normative europee, in grado di garantire all’organismo la quantità ottimale di nutrienti, sali minerali, vitamine, grassi essenziali per mantenerlo in perfetta efficienza. Dei cibi farmaci, con determinate concentrazioni di sostanze nutritive utili per il nostro organismo, a combattere il colesterolo, rinforzare il sistema immunitario e tanto altro. «La nostra idea è quella di creare una gamma di prodotti per un’alimentazione nutraceutica quotidiana dalla colazione alla cena - continua Martina -. Stiamo studiando, infatti, una marmellata di limoni e muesli che proporremo tra breve tempo. Questi alimenti fanno molto bene alla salute, prevengono le malattie, ma bisogna essere costanti e seguire una dieta precisa».

Un team tutto in rosa

La strada è tortuosa perché il canale salutistico è complicato e non è facile accedere alle farmacie, ma il team di Martina è agguerrito e tutto al femminile. Sono 5 su 6, infatti, le giovani professioniste assunte in azienda: Flavia Macrì, classe ‘87, responsabile commerciale; Antonella Zechini, classe ’87, Marketing and Sales assistant, Mariella Alfino, classe ’69, Amministrazione e contabilità, Chiara Berdini, classe ’89, Logistica, Giada Giallonardo, classe ’90, Ricerca & sviluppo.

Una box per la salute

Ma le idee di Martina non finiscono qui. Oltre alla ricerca e alla produzione di alimenti nutraceutici, la startup lancerà presto sul mercato anche un box funzionale contenente una serie di prodotti che aiutano a contrastare il colesterolo, seguite poi da altre box come quella dedicata ai prodotti antiossidanti: «Abbiamo capito che spesso le persone hanno informazioni frastagliate su quelli che sono gli alimenti utili a contrastare una disfunzione o una problematica salutare - ci dice ancora Martina -. Così abbiamo pensato di proporre delle box complete di tutti gli alimenti che servono a curare un determinato problema». I prodotti di My Eatness possono essere acquistati sul sito e-commerce o in farmacia. Insomma, un’ottima idea per far rivivere le tradizioni alimentari, con un occhio in più alla salute.