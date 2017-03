Wylab lancia la call per startup dello sport

CHIAVARI - Individuare i progetti in grado di rivoluzionare il mondo dello sport: Wylab, l'unico incubatore per startup sportive in Italia, lancia ufficialmente la "Call for Applications 2017». Per rispondere c'è tempo fino al 24 aprile. Il nuovo programma ha l'obiettivo di supportare e inserire sul mercato iniziative imprenditoriali legate al mondo dello sport con un elevato tasso di innovazione e tecnologia.

Come candidarsi

Per sottoporre la propria proposta è necessario compilare il form presente sul sito www.wylab.net/applications e descrivere idea, prodotto o servizio, team, mercato di riferimento, business plan, competitor. Il comitato di selezione analizzerà tutte le domande pervenute: le startup più interessanti saranno convocate, così, al Pitch Day durante il quale illustrare il proprio prodotto/servizio. Se anche questo step verrà superato scatterà il periodo di incubazione: quattro mesi in cui sviluppare le potenzialità del progetto, ricevere tutoring e assistenza e poter beneficiare di un finanziamento fino a 100mila euro dai Business Angels al termine del Demo Day previsto a settembre.

La scelta delle startup

Le startup saranno selezionate tenendo conto di 5 importanti elementi: l’innovatività dell’idea, il potenziale economico, il team, la scalabilità del progetto e il business plan. Wylab è il primo Sports Tech Business Incubator in Italia che, sulla scia dell'esempio di Wyscout, punta a rappresentare un centro di eccellenza per lo sviluppo e la crescita di startup attive nel settore dello sport. Dopo la prima Call for Applications ha supportato lo sviluppo del business di 11 startup finanziandone 6 con importi fino a 100.000 euro. Le startup incubate possono vantare ad oggi contratti e rapporti con le più importanti e note aziende Italiane nell'ambito dello sport e, in particolare, del calcio.