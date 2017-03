Davide D'Atri entra a far parte di Endeavor Italia

MILANO - Davide D’Atri, amministratore delegato di Soundreef, entra a far parte di Endeavor Italia, organizzazione non-profit che seleziona imprenditori di grande valore e li aiuta a sviluppare il loro business durante la fase di espansione (scale up).

Davide D’Atri entra in Endeavor Italia

Un ingresso importante quello di Davide D’Atri, famoso per aver sfidato il monopolio SIAE con la sua azienda che si occupa di raccolta e gestione dei diritti d’autore. Romano, 36 anni, è laureato in Economia all’Università di Essex (UK), ha conseguito un Master in International Business Economics alla City University di Londra ed è stato un mentor del Founder Institute. Ha collaborato e collabora con master in marketing management dell’Università La Sapienza di Roma e dell’Università di Bari. Esperto in gestione e ripartizione dei proventi derivanti da opere musicali, ha fondato e gestito Beatpick.com da cui poi è nata Soundreef Ltd.

La storia di Soundreef

Costituita nel 2011, Soundreef si occupa di autorizzare organizzatori, imprese ed utilizzatori professionali a usufruire e diffondere musica, di raccogliere e distribuire compensi per conto di autori, editori, etichette discografiche e artisti. Soundreef amministra e raccoglie compensi su più di 150.000 brani per conto di oltre 9.000 autori, editori, etichette discografiche e artisti in Italia e più di 20.000 nel mondo. Tra gli artisti che hanno affidato a Soundreef la raccolta e gestione dei diritti d’autori nel nostro Paese ci sono Fedez, Gigi d’Alessio, Fabio Rovazzi, Nesli, il maestro Maurizio Fabrizio, il direttore d’orchestra Adriano Pennino e Tommaso Pini. La società gestisce la raccolta dei diritti d’autore nei concerti live anche in Spagna. «Ho trovato in Endeavor – afferma Davide D’Atri - un gruppo di persone che si impegna quotidianamente per lo sviluppo di idee che cambieranno il mondo. Il livello degli esaminatori è eccezionale e i feedback ricevuti molto importanti. Mi impegnerò a rappresentare in Italia questa istituzione così speciale cercando di aiutare altri imprenditori italiani. Ringrazio il team di Endeavor per l'energia e la speranza che mi ha trasmesso».

Gli imprenditori di Endeavor Italia

Davide D’Atri di Soundreef va ad aggiungersi agli altri imprenditori italiani selezionati da Endeavor Italia: Davide Dattoli di Talent Garden, la più grande rete europea di spazi di coworking con 18 campus in 6 Paesi europei (Italia, Spagna, Albania, Romania, Lituania e Austria) e un’espansione costante su scala internazionale; Matteo Lai di Empatica, che progetta e sviluppa i più piccoli e precisi wearable device al mondo per il rilevamento di segnali fisiologici nella vita quotidiana; Simone Maggi e Riccardo Schiavotto di Lanieri, il primo e-commerce italiano dedicato all’eleganza maschile tutta Made in Italy; Luca Rossettini di D-Orbit, società che sviluppa tecnologie per il posizionamento di satelliti.