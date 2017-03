Industria4.0, un anno d'oro per investire: gli incentivi

MILANO - È l’anno d’oro per chi vuole investire, grazie agli incentivi. Che però rischiano di essere una chimera per le microimprese: per quelle con meno di 20 dipendenti, secondo le rilevazioni di Confartigianato, il credito continua a calare (-2% anno su anno a novembre 2016), mentre per le altre è in timida ripresa.

Il marketplace lending

Le banche, cioè, prestano sempre meno per i richiedenti con dimensioni contenute, e allora, per investire, le PMI devono trovare alternative al canale tradizionale: una è il marketplace lending, come quello offerto da BorsadelCredito.it, che peraltro ha il vantaggio di garantire tempi risposta ben più rapidi di quelli bancari (3 giorni invece di 30 di media). Un quid che potrebbe fare la differenza, anche perché rimandare gli investimenti oggi significherebbe perdere l’occasione di migliorare efficienza e redditività del proprio business a un costo così basso da essere probabilmente irripetibile.

Recuperare gli investimenti

Secondo le stime, investire oggi – grazie all’effetto congiunto di super e iper ammortamento al 250% (che vale però solo su beni e strumentali e software che rientrano nelle dotazioni dell’industria 4.0), legge Sabatini-bis sui finanziamenti a tassi agevolati e minori Ires e Irap – le imprese potranno recuperare in cinque anni fino al 66% dell’investimento sostenuto. E, secondo la Commissione europea, nel 2017 gli investimenti sono destinati ad aumentare complessivamente del 2,6%, dopo il +2,1% segnato nel 2016 e il -29,2% (in valore assoluto 107 miliardi di spese in meno) registrato tra il 2007 e il 2015. Nel 2017 gli investimenti in macchinari e attrezzature saliranno del 4,5%. Per le PMI, secondo Confartigianato, «gli investimenti valgono 39.758 milioni di euro, pari al 45,6% del totale imprese. Per il 65,1% si tratta di investimenti in macchinari e attrezzature e per il 33,1% in costruzioni.»

I vantaggi per le imprese dell’Industria4.0

Ma gli incentivi non avvantaggiano solo le grandi imprese – a patto, ovviamente, di trovare credito per investire. La maggiorazione degli ammortamenti per l’acquisto di beni strumentali e l’iper ammortamento dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico per la strategia «Industria 4.0» vale, sempre secondo Confartigianato, 301 milioni di euro all’anno per il sistema delle micro e piccole imprese fino a 50 addetti; il Credito imposta ricerca e sviluppo 87 milioni di euro e la proroga della Legge Sabatini 46 milioni; un ulteriore sostegno agli investimenti delle piccole imprese proviene dai 634 milioni di euro relativi all’intervento sul Fondo centrale, garanzia che dovrebbe favorire l’accesso al credito delle piccole imprese. Dovrebbe: a patto, appunto, che le PMI si avvicinino a forme di finanziamento diverse da quello bancario che non le aiuta. Anzi.