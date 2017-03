Space Apps Challenge, a Milano l'hackathon per la Terra e lo Spazio (© )

MILANO - Si terrà i prossimi 29 e 30 aprile la 1a edizione della Space Apps Challenge promossa dalla NASA (l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti d'America e della ricerca aerospaziale) in Milano, un evento che coinvolgerà persone dal background eterogeneo per risolvere problemi reali legati alla Terra e allo Spazio.

Space Appas Challenge

Robotica, data visualization, hardware, design e altri settori in un unico luogo per un hackathon imperdibile per tutti gli «space geek» e non, che desiderano mettersi alla prova con sfide e problemi riguardanti il nostro pianeta e lo spazio, con open innovation e nuove tecnologie. L’evento organizzato allo spazio Venini42, sede di Mikamai e LinkMe. L’edizione milanese ha ottenuto il patrocinio del Consolato Generale USA di Milano.

La storia

Space Apps è nata come international challenge nel 2012. Programmatori, scienziati, designer, storyteller, maker, costruttori, tecnici, e tutti gli entusiasti dello spazio si uniscono per affrontare le sfide con un tema comune! Promossa dalla NASA, nella scorsa edizione del 2016 ha visto coinvolti più di 160 eventi e 15.000 persone in 6 continenti.

La 1a edizione

Questa prima edizione milanese vede come tematica centrale - comune alle altre Space Apps Challenge a livello globale - il Pianeta Terra: «La Terra è un sistema complesso e dinamico che cela ancora molti misteri. Tutto l’anno la NASAvaiuta a far luce su molti componenti della Terra, tra cui gli oceani, i terreni e gli esseri viventi. Con punti di vista unici, aerei e spaziali, nel corso del tempo la NASA raccoglie dati di alta qualità su ogni parte del pianeta in grado non solo di dirci di più sul mondo in cui viviamo ma anche di prevedere i futuri processi che lo caratterizzeranno».

Le altre attività

Oltre ad un hackathon di 48h, avranno luogo anche un programma Educational for Kids con attività didattiche, giochi ed esperimenti a tema «spaziale» rivolti a bambini dai 7 ai 12 anni per informarli e stimolare la loro curiosità circa la Terra e lo Spazio; una temporary Exhibition dove verranno illustrate le più recenti scoperte della NASA (come il sistema planetario delle «sette sorelle» che dista 40 anni luce dalla Terra); laboratori di Virtual Reality, IoT e robotica.