Industria 4.0, computer bersagli dei cyber attacchi

ROMA - Con la crescente integrazione di tecnologia e reti aziendali delle imprese industriali, sempre più cyber criminali le considerano potenziali obiettivi. Sfruttando le vulnerabilità delle reti e dei software utilizzati da queste aziende, gli hacker possono rubare informazioni legate al processo di produzione o persino fermare l’attività, con conseguenze potenzialmente gravissime.

Internet

Una ricerca di Kaspersky Lab ha evidenziato che nella seconda metà del 2016, sono stati bloccati download di malware e tentativi di accesso a siti di phishing su oltre il 22% dei computer industriali. Questo significa che quasi una macchina su cinque ha rischiato l’infezione o la compromissione delle credenziali su internet almeno una volta. I PC di ingegneri e operatori che lavorano direttamente con gli ICS solitamente non hanno accesso diretto a internet per via delle limitazioni relative alla rete tecnologica in cui operano. Tuttavia, altri utenti hanno accesso contemporaneamente a internet e agli ICS. Secondo la ricerca di Kaspersky Lab, questi computer – presumibilmente utilizzati da amministratori di sistema e di rete, sviluppatori e integrator di sistemi di automazione industriale e contractor di terze parti che si connettono alle reti tecnologiche direttamente o da remoto – possono liberamente connettersi a internet, non essendo legati a un singolo network industriale e alle sue limitazioni.

I dispositivi di archiviazione

Anche i dispositivi di archiviazione infetti rappresentano un rischio. Durante il periodo analizzato, il 10,9% dei computer con software ICS installati (o connessi a dispositivi con questi software) hanno mostrato tracce di malware dopo la connessione di un dispositivo rimovibile. Gli allegati nocivi e il testo delle email sono, invece, stati bloccati nell’8,1% dei computer industriali, ottenendo la terza posizione della classifica. Nella maggior parte dei casi, i criminali usano email di phishing per attirare l’attenzione degli utenti e mascherare file nocivi. I malware sono stati principalmente diffusi sotto forma di documenti Office o PDF.