Accenture cerca professionisti da assumere

MILANO - Accenture, azienda internazionale presente in Italia da 60 anni, dove occupa 12.000 dipendenti con un ritmo di assunzione di circa 1.500 persone l’anno, cerca talenti con passione per la consulenza e l’innovazione, da inserire nei team di Accenture Technology e Accenture Digital che accompagnano le aziende nell’adozione di tecnologie di ultima generazione trasformando le loro idee in applicazioni e servizi.

I professionisti ricercati

Per la sede di Milano Accenture seleziona in particolare Solution Architect, Analisti, Programmatori e Expert Developer, che abbiano maturato negli ultimi anni un’esperienza nell’ambito di Artificial Intelligence, Cloud, Modernization e nuove metodologie di sviluppo applicativo quali Microservices, Agile, DevOps. Per i team di Front-end a Milano e Roma si ricercano inoltre sviluppatori con conoscenza di React JS e/o Angular JS (1 e 2) che abbiano voglia di mettersi alla prova anche con tecnologie all’avanguardia come Web Components e Progressive Web Apps.

L’assunzione

Per i profili esperti l’inserimento è l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, per i profili più junior l’inserimento è con contratto di apprendistato e di stage per i laureandi. Lo stage in Accenture rappresenta una qualificante esperienza formativa e di orientamento professionale e ha finalità di inserimento con contratto di apprendistato professionalizzante (circa il 60-70% degli stage attivati in Accenture si converte in assunzione).