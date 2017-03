Italian Startup Awards a Palermo il 19 maggio

PALERMO - C’è tempo fino al 31 marzo per candidarsi a «Italian Master Startup Awards», il riconoscimento nato nel 2007 come unico evento su base nazionale che premia i risultati conseguiti sul mercato da parte di giovani imprese hi-tech nei primi anni dalla costituzione. Questo anno il premio, organizzato con cadenza annuale dall’Associazione PNICube, si terrà il 19 maggio a Palermo, in collaborazione con l’Università degli Studi Palermo e con il Consorzio ARCA.

Chi può partecipare

All’edizione 2017 del Premio possono partecipare le società che si sono costituite dopo il 01/01/2012, ovvero il cui primo bilancio di esercizio risulti non anteriore al 2012, con almeno due bilanci di esercizio conclusi appartenenti ad una delle seguenti categorie: startup che hanno partecipato o che si sono costituite in seguito alla partecipazione ad una delle business plan competition associate al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI); startup che hanno usufruito dei servizi di uno degli incubatori universitari, delle Università o degli Enti che fanno parte della rete PNICube; spin-off universitarie, ossia startup fondate da un ricercatore di un’università o Ente Pubblico di Ricerca con il supporto e/o l’approvazione dell’università stessa.

Come candidarsi

Le candidature devono essere presentate per il tramite dei soci e dei partner di PNICube, mediante i moduli scaricabili dal sito www.pnicube.it, da compilare sia in lingua italiana che in lingua inglese, e devono essere inviate via e-mail all’indirizzo: info@pnicube.it entro le ore 12.00 del 31 marzo. La società vincitrice ottiene un premio in denaro del valore di 5.000 euro, erogato dall’Associazione PNICube (o dall’ente organizzatore dell’evento), la partecipazione al Premio Unicredit StartLab, la realizzazione di un video dall’azienda Mosaico Spa oltre ad altri riconoscimenti.