Food Delivery, è boom per Deliveroo for business

MILANO - Capire come cambiano le abitudini dei clienti e il primo grande passo per avviare e consolidare un’azienda di successo. Lo sa bene Deliveroo, una delle principali imprese di food delivery in Italia e nel mondo, che dal lancio del servizio per le aziende (Deliveroo for Business), ha visto un’esponenziale aumento del servizio proprio dedicato ai lavoratori smart. Del resto anche le abitudini lavorative stanno, a poco, cambiando. Professionisti che spesso restano in ufficio fino a sera, attenti a un’alimentazione sana ed equilibrata, che amano più i piatti leggeri della tradizione italiana che la cucina etnica.

Il successo del food delivery per aziende

Deliveroo conferma quindi la sua espansione e la sua penetrazione nel mercato del food delivery. Nel mondo è stato scelto da grandi gruppi, quali Facebook, The LADbible Group e Stripe. In Italia - lanciato a settembre - ha coinvolto già oltre 150 aziende, tra cui i più importanti studi legali e banche d’investimento delle città in cui Deliveroo è attivo, come Linklaters e Alibaba. «Il segreto del successo è anzitutto la capacità di adattarsi alle specifiche esigenze di tutti coloro che lavorano in aziende o studi professionali. Nella maggior parte dei casi Deliveroo for Business risolve il problema della cena quando i professionisti restano in ufficio fino a sera - ha detto Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia -. Infatti, il 62% degli ordini viene effettuato intorno alle 21, mentre il 38% delle ordinazioni avviene regolarmente intorno alle 13».

Le abitudini attuali

A sei mesi dal lancio, i risultati di Deliveroo for Business permettono anche di tracciare un profilo delle nuove abitudini alimentari dei professionisti italiani. E il trend che emerge segnala un’attenzione crescente verso il cibo sano e tradizionale. Questi i cinque piatti più ordinati negli uffici: gli italiani bocconcini di pollo alla milanese e la mozzarella di bufala, seguiti dall’americana Ceasar salad, il sushi giapponese e il pollo al curry indiano. La qualità e la varietà del cibo, la possibilità di ordinare fino a 48 ore prima e la rapidità nelle consegne hanno persuaso anche le aziende italiane ad abbandonare i tradizionali buoni pasto e scommettere sui servizi di food delivery. Deliveroo for Business mette a disposizione un account aziendale di riferimento gestito dall’amministrazione che concede al proprio personale un budget da destinare - tramite gli account personali – alle ordinazioni per il pranzo o la cena in ufficio.

Per gli smart worker

«Il mondo del lavoro in Italia sta evolvendo e con esso cambiano anche le esigenze dei lavoratori - ha concluso Sarzana -. Deliveroo for Business è la risposta alla sempre più diffusa abitudine di consumare i pasti al lavoro e rappresenta per le aziende l’opportunità di offrire una pausa piacevole, gustosa e salutare»