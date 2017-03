01Plus, il primo opion game basato sulla blockchain

PADOVA - Quante volte vi è capitato, di fronte a una notizia di attualità, di politica o economia esprimere o voler esprimere il vostro parere? Magari si tratta di un argomento a voi caro, che vi riguarda da vicino o che tocca le vostre idee o i vostri ideali. Molto presto sarà possibile far valere la propria opinione per giocare, divertirsi, informarsi e ricevere crediti certificati («+»: Plus) da una blockchain realizzata ad hoc. E’ questo il meccanismo che si cela dietro l’app 01Plus, sviluppata dalla startup Eggon, il primo opinion game basato sulla blockchain, il rivoluzionario sistema alla base dei Bitcoin. Gli utenti potranno creare il loro palinsesto personalizzato di news di qualità e, allo stesso tempo, divertirsi. Un’innovativa e rivoluzionaria piattaforma che fa dell’infotainment di qualità il motore propulsore per la creazione di valore attraverso i crediti che si possono ricevere giocando.

Come funziona O1Plus

Lo scopo del gioco è semplice e intuitivo: vincere la maggior quantità possibile di «+» da spendere poi negli acquisti quotidiani partecipando ad una serie di contest che, partendo dalle news di attualità, offrono all’utente la possibilità di esprimere la propria opinione all’interno del classico schema binario bianco o nero, a favore o contro, bello o brutto, prendere o lasciare… »0» o «1». Superato questo primo livello però esistono tutta una serie di dinamiche di gioco in continua evoluzione che spingono gli utenti ad elaborare strategie diversificate per poter vincere il maggior numero possibile di «+».

Chi guadagna cosa

Un’app che crea un canale di gamification virale connesso ai media in cui tutti i player ottengono dei benefici concreti: gli utenti si divertono e ricevono crediti, i media tradizionali invece entrano in un flusso social all’interno del quale le loro news acquistano valore. Nel meccanismo di 01Plus infatti l’informazione è un asset centrale, elemento che permette ai media tradizionali di ampliare la base dei lettori e, di conseguenza, il valore dei relativi spazi pubblicitari o dei servizi in abbonamento, senza però dover ricorrere ad articoli da clickbait che squalificano le testate agli occhi dei lettori.

I caratteri vincenti di O1Plus

01Plus, sviluppata dal CEO Antonio Guadagnino e dal suo team presenta alcuni aspetti fortemente innovativi che trasformano quello che potrebbe sembrare un semplice opinion game in una piattaforma rivoluzionaria con molteplici ricadute: innanzitutto viene presentato il primo Hybrid M-Payment che offre la possibilità di transizione miste credito-valuta con un sistema approvato da Banca d’Italia, oltre ad un sistema di Blockchain chiuso che crea e gestisce i crediti. Inoltre grazie ad un metodo brevettato per ottenere statistiche e previsioni estremamente più avanzate di quelle attuali, sempre nel pieno rispetto della privacy, gli utenti possono beneficiare di una user experience perfettamente modellata sulle loro esigenze. Semplicità di utilizzo, innovazione tecnologica, valore, informazione di qualità e divertimento sono gli asset portanti di 01Plus, un’app che riesce a creare un ecosistema equilibrato in cui il termine infotainment assume una nuova dimensione, spalancando le porte per media ed utenti a scenari completamente inediti.