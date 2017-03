Nissan apre il primo Innovation Lab a Parigi

ROMA - Nissan annuncia il lancio del suo nuovo Innovation Lab a Parigi, una delle città più attive nell'ambito delle startup. Pensata per sviluppare nuovi progetti innovativi in tutte le aree di attività, l'iniziativa segna un traguardo importante nel percorso di Nissan per liberare l'innovazione e l'ingegno.

L’Innovation Hub di Nissan

Lavorando in sinergia con acceleratori di startup, l'Innovation Lab di Nissan intende incentivare la collaborazione con startup innovative provenienti da tutta Europa. La partnership di Nissan con 50Partners punta a sostenere il settore Energia dell'azienda, mentre le collaborazioni con altri acceleratori quali NUMA sono incentrate su altri rami aziendali. L'iniziativa offrirà alle startup l'opportunità di collaborare con Nissan e metterà a disposizione una piattaforma dedicata per creare proposte, prototipi, organizzare sessioni formative di innovazione e hackathon (eventi a cui partecipano esperti di diversi settori dell'informatica).

Open Innovation

Per sostenere l'Innovation Lab Nissan formerà una squadra di persone dedicata che si occuperà dei progetti innovativi sviluppati in questo ambito. Per Nissan l'innovazione è un valore fondamentale e il nuovo Innovation Lab è un'ulteriore prova dell'impegno nell'incentivare l'innovazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Il mese scorso Nissan ha annunciato il vincitore del concorso Chairman's Innovation Awards, che offriva ai dipendenti Nissan di tutta Europa la possibilità di trasformare le proprie idee innovative in realtà concreta.

Anche in altre città europee

«Noi di Nissan promuoviamo costantemente la creatività e l'innovazione, elementi chiave dell'azienda - ha detto Paul Willcox, Chairman Nissan Europe -. Il lancio del nostro Innovation Lab estende questo impegno alla scena parigina delle startup e alla comunità imprenditoriale di tutta Europa. Con questo polo di innovazione avremo uno spazio dedicato e una piattaforma esclusiva, che ci permetteranno di continuare ad attrarre idee innovative anche al di fuori dell'azienda». In seguito al lancio di Parigi è prevista l'apertura di ulteriori Innovation Lab in altre città europee.