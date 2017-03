Svolta arancio per Moovenda: nuovo brand e approda su Napoli

ROMA - Da quando è partita Moovenda ne ha fatta di strada. Avevamo incontrato il suo CEO Simone Ridolfi un anno fa, nell’ancor «vecchia» sede dell’acceleratore di startup Luiss Enlabs. Già allora i suoi obiettivi erano quelli di procedere verso un’espansione nazionale, conquistando il mercato italiano e posizionandosi come player di riferimento per ciò che riguarda il mercato del food delivery. E, di fatto, si tratta della prima impresa italiana di food delivery per dimensione, con 500 ristoranti su Roma, Viterbo e Napoli, e in espansione in altre 5 città italiane entro il 2017..

Novità da Moovenda

Ed ecco che dopo aver recentemente chiuso un round di finanziamento da investitori italiani dal valore di 335mila euro, Moovenda lancia il nuovo rebranding e porta il suo servizio di #desideriadomicilio anche a Napoli. Preparando l’espansione su scala nazionale. «E’ sempre molto difficile cambiare brand per un’azienda, ed è ancora più difficile cambiare colore - spiega Simone Ridolfi -. Moovenda ha mantenuto il proprio colore originario per due anni, ma il 2017 è l’anno in cui Moovenda cambia, l’anno in cui passiamo dall’essere una forte startup su Roma a essere un’importante azienda a livello nazionale. Per questo, vogliamo sottolineare un passo così importante anche attraverso il cambiamento del colore: e abbiamo scelto un colore maturo, che rappresenta pienamente lo spirito di Moovenda nel 2017».

Anche su Napoli

Il cambio di look segue anche un’altra importante novità: da oggi, infatti, Moovenda sarà attiva con il proprio servizio di consegna a domicilio anche a Napoli, grazie all’acquisizione - formalizzata lo scorso febbraio - della startup partenopea Jammefood. «Stiamo entrando in una fase di grande espansione, una fase nella quale vogliamo accelerare, a partire dal nostro logo - aggiunge Eleonora Traditi, marketing strategist di Moovenda -. Siamo italiani, mediterranei, e ci teniamo a sottolineare questa forte identità, a distinguerci dai nostri competitor, a partire dal colore: per questo la scelta è caduta su un colore caldo e brillante come l’arancio».

Il nuovo logo di Moovenda

Rebranding che, però, non passa esclusivamente attraverso questa decisa virata cromatica, ma interessa anche il logo, come sottolinea l’art director Cecilia Pasquali: «Da oggi Moovenda è più flat e meno fat. La forma più sfinata del logo conferisce alla nostra identità maggiore dinamicità, senza per questo rompere con il passato. L’approccio più minimale e l’italic sul font rimandano alla nostra natura flessibile e costantemente orientata al movimento; l’ampio utilizzo di gradienti di colori brillanti- in linea con gli attuali trend di design- ci fa posizionare con più forza sul mercato».

Un anno di espansione

Il rebranding e la contestuale attivazione del servizio anche su Napoli rappresentano solo i primi due passi di un percorso di espansione a livello nazionale che porterà Moovenda in altre 5 città, con il deciso obiettivo di affermarsi come la più importante realtà del food delivery tutta italiana, in un’ottica di ampliamento e rafforzamento partita già nel 2016 con le acquisizioni di Loveat in gennaio e di iAmbrogio in dicembre.