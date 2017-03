Italia Startup si unisce a Unindustria: superati 2150 associati

MILANO – Italia Startup supera quota 2.150 associati e tra le nuove adesioni dà il benvenuto a Unindustria, Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, insieme all’abilitatore IULM Innovation Lab (Milano), a SocialFare|Centro per l'Innovazione Sociale (Torino) e all’incubatore Wylab (Chiavari, GE).

Industria 4.0 futuro dell’Italia

«L’ingresso di nuovi importanti soci, e in particolare di Unindustria, consente all'Associazione Italiana delle Startup di essere sempre di più il riferimento cardine dell’ecosistema - commenta Marco Bicocchi Pichi, Presidente di Italia Startup -. Il dialogo e la contaminazione con il mondo delle imprese consolidate è parte integrante della nostra strategia e l'adesione di Unindustria va proprio nella direzione di aiutare il matching tra il sistema industriale italiano, soprattutto nelle sue componenti territoriali, e il sistema dell'innovazione e delle startup. Il luogo d’incontro tra digitale e manifattura, che va sotto il nome di Industria 4.0, è il terreno sul quale si gioca il futuro dell’Italia. Questa adesione si connette con quella di Assolombarda avvenuta nel 2015 e rafforza il ruolo di Italia Startup quale hub tra l'ecosistema delle giovani imprese innovative ad alto potenziale di crescita e il sistema delle imprese italiane».

La partnership con Unindustria

L’Associazione rappresenta il principale interlocutore per il mondo delle Istituzioni e delle Imprese che vogliono confrontarsi con il panorama delle startup nazionali. «Continua il percorso avviato da Unindustria a favore delle start up innovative laziali; l’adesione ad Italia Startup – dichiara Fausto Bianchi Vice Presidente Unindustria con delega alle Start up innovative – rappresenta un passo fondamentale per rendere la nostra Associazione un punto di riferimento per le imprese che intendono aprirsi all’open innovation. Siamo convinti, infatti, che per rendere le nostre imprese sempre più competitive sia necessario fornire strumenti capaci di favorire la contaminazione tra le startup innovative e le imprese già consolidate».

I numeri i Italia Startup

Sono i numeri complessivi e sempre in crescita degli associati, che superano quota 2.150, a confermare il ruolo cardine di Italia Startup come punto di riferimento dell’ecosistema delle nuove imprese innovative: 1.517 persone fisiche, 521 startup seed, 13 startup consolidate, 79 "partner" delle startup tra incubatori, investitori e abilitatori, 26 aziende mature. Italia Startup, oltre a rappresentare il punto di riferimento per tutte le realtà che operano nell’ecosistema italiano delle giovani imprese innovative ad alto potenziale di crescita, fornisce anche ai propri soci diversi servizi di informazione, networking, open innovation, sviluppo internazionale, comunicazione e visibilità. Uno degli ultimi progetti di Italia Startup, al servizio degli associati, ma più in generale di tutti gli attori del panorama dell’innovazione italiano e delle istituzioni, è il portale di monitoraggio dei bandi pubblici, nazionali e regionali, a supporto delle startup, realizzato in collaborazione con l'azienda associata Warrant Group, disponibile al sito www.finanziamentistartup.eu. Progetto connesso con il recente Convegno sulle policy delle Regioni italiane a supporto delle startup, che ha avuto il patrocinio di Unindustria, neo socio dell’Associazione italiana delle startup