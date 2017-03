Startuppato, a Toolbox in mostra le startup

TORINO - Per salutare l’arrivo dell’estate in maniera tecnologica Treatabit - il percorso d’incubazione per startup digitali dell’incubatore I3P del Politecnico di Torino - organizza «Startuppato», una vera e propria startup fair per presentare idee innovative e permettere a tutti di testare in anteprima nuovi prodotti e servizi. L’evento si svolgerà giovedì 25 maggio a partire dalle ore 18.00 presso l’area Toolbox, via Agostino da Montefeltro 2, a Torino.

Startuppato il 25 maggio a Toolbox

Dopo l’edizione invernale che ha visto la partecipazione di 700+ visitatori, Startuppato cresce e a Toolbox avrà uno spazio più grande ed un open space all'aperto. Inoltre, quest’anno Startuppato si inserisce all'interno della Settimana dell'Innovazione Torinese, un palinsesto ricco di iniziative volte a diffondere la cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità, tra cui la Torino Mini Maker Faire, giunto alla sua quarta edizione.

Come candidare il proprio progetto

L'evento è un’occasione per tutti gli imprenditori che hanno sviluppato un prodotto o servizio di mostrarlo in anteprima: durante la serata potranno farsi conoscere da potenziali clienti e utenti, sviluppare partnership con altri imprenditori e trovare professionisti del digitale interessati a collaborare alla realizzazione del progetto. Per partecipare alla serata è necessario candidare il proprio progetto entro il 26 aprile 2017.

L’entrata è gratuita

L’evento, ad entrata gratuita previa iscrizione sul sito, è rivolto non soltanto ai professionisti del settore, ma anche a studenti, cittadini e semplici curiosi. Treatabit organizza Startuppato dal 2013 con sessioni ogni 6 mesi circa, una a cavallo dell’inverno e una a cavallo dell’estate. Una serata per scoprire nuove idee, per far conoscere le proprie e per rendersi parte del panorama innovativo italiano. L’appuntamento è per il 25 maggio a Torino.