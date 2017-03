Festa del Papà, le app utili per i padri 2.0 (© )

ROMA - In un mondo dove lo smartphone è diventato il principale strumento di cui ci serviamo per fare praticamente qualsiasi cosa, sono tante le applicazioni che, in concreto danno una mano ai papà a svolgere le principali faccende quotidiane. Dall’app di fiabe per intrattenere i bambini a quella per inviare la «paghetta» ai propri ragazzi. In occasione della Festa del Papà del 19 marzo ne abbiamo selezionate alcune per tutti i padri 2.0.

Soldo

E’ un’app su iOS o Android, associata a un conto spese con carte prepagate Mastercard, che, con un tocco, permette di inviare soldi ai ragazzi ogni volta che ne hanno bisogno, ma anche controllare in tempo reale eventuali spese eccessive, impostando limiti di spesa o disattivando/riattivando gli account dei figli. Per i ragazzi, specie quando sono in vacanza o se studiano fuori sede, l’app permette di controllare in ogni momento la propria disponibilità e chiedere un trasferimento di denaro con un semplice messaggio.

Musement

Cosa c’è di meglio che un’esperienza speciale per trascorrere un po’ di tempo insieme? L’app di Musement consiglia le più belle cosa da fare in oltre 450 città nel mondo, sulla base dei vostri interessi personali, del meteo, dei consigli di esperti del luogo. Da una suggestiva degustazione di vini in un cantina patrimonio dell’Unesco, a un tour in bici alla scoperta delle bellezze architettoniche della città, fino a una corsa in Ferrari in Costa Azzurra, potrete trovare migliaia di idee per rendere il tempo insieme indimenticabile.

Smart Tools - attrezzi utili

Per tutti i papà appassionati di fai-da-te, ecco un’app che racchiude una raccolta completa di strumenti divisi in 6 set di applicazioni per misurare di tutto e divertirsi insieme nei più disparati lavoretti in garage. L’app permette di accedere a diverse funzionalità: Lunghezza, Angolo, Pendenza, Livello, Bussola, Metal Detector, GPS, Fonometro, Vibrometro, Torcia, Lente di ingrandimento, Specchio, Convertitore di unità e molto altro, disponibile su iOs Android a 2,99€

Ti racconto una fiaba

Più di 2500 fiabe per intrattenere i ragazzi e accompagnarli nella crescita. Dai classici della tradizione, alle fiabe degli autori del portale omonimo, oltre a tante video-fiabe e audio-fiabe coinvolgenti per bambini e anche per i più adulti, grazie ai tanti sottotesti che una fiaba può avere.

QualyKids

L’app per trascorrere tempo di qualità con i propri ragazzi, suggerisce attività, lavoretti, attrazioni, musei e molto altro, per sviluppare il rapporto padre-figlio soprattutto offline. Condivide consigli ai genitori e permette di misurare con un punteggio il tempo trascorso, sulla base delle attività realizzate.

2houses

Racchiude una serie di strumenti per papà separati per comunicare ed essere più organizzati per il benessere dei loro figli. Permette di gestire la custodia, tenere traccia di tutte le attività, gestire le spese, la scuola, il dopo-scuola e le richieste di cambio in maniera semplice e senza stress.