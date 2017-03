Smau a Padova il 30 e 31 marzo

MILANO - E’ in programma per il 30 e 31 marzo a Padova il primo appuntamento del Roadshow Smau, uno degli eventi più importanti nei settori innovazione e digitale per le imprese e professionisti italiani. Le aziende italiane sono di fronte a una sfida importante: colmare il gap digitale che purtroppo molto spesso le caratterizza e avvicinarsi nuovamente al mondo della ricerca e dello sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Per sostenerle in questo percorso, Smau mette a disposizione delle imprese un network di partner strategici, le migliori startup del territorio e il supporto delle Regioni che, tramite i fondi europei, possono incentivare la specializzazione dei territori e delle imprese.

Smau Padova il 30 e 31 marzo

Dall’anno scorso particolare attenzione è stata data all’Open Innovation e grazie alla collaborazione con Assolombarda e Italia Startup, Smau, in partnership con Ambrosetti e Cerved hanno realizzato l’Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital, presentato in anteprima nazionale nell’ambito dell’edizione 2016 di Smau Milano. «Grazie all’Open Innovation è possibile dar vita a una nuova modalità di collaborazione a rete, che si sostituisce al vecchio distretto industriale e prescinde dal territorio di appartenenza, ma facilita rapporto fra l’impresa, che ha competenza, mercato, finanza, e le startup innovative, che portano in dote conoscenza, ricerca e innovazione - ha detto Pierantonio Macola, Presidente di Smau -. Ed è proprio questo che emerge dai dati dell’Osservatorio che andremo a presentare: delle oltre 6.400 startup innovative, quasi 2.000 sono già oggi partecipate da imprese in logica Open Innovation e nel 59% dei casi la startup partecipata non appartiene al medesimo territorio dell'impresa».

Smau Live Show

A Smau Padova e in tutte le tappe del Roadshow Smau, l’Osservatorio Open Innovation sarà al centro del programma degli Smau Live Show, eventi portanti del format Smau trasmessi anche in live streaming in cui, accanto ai migliori casi di successo di aziende ed enti locali vincitori del Premio Innovazione Smau, partecipano startup innovative, key player del digitale e stakeholder del territorio. Il primo appuntamento sul territorio si terrà il 30 marzo alle ore 14.30 al Padiglione 11 di PadovaFiere con lo Smau Live Show dal titolo «Open Innovation, una visione collaborativa che sfrutta le sinergie tra aziende, startup e centri di ricerca». Durante gli Smau Live Show saranno raccontati casi di aziende che hanno già sviluppato progetti di Open Innovation al proprio interno.