Startup, call e concorsi di marzo e aprile 2017

ROMA - Dalle startup digital a quelle per la food innovation. Sono tanti i concorsi, i bandi, la call per startup e imprese innovative lanciate da organizzazioni e acceleratori e che scadono nei prossimi mesi. Qui un elenco delle più importanti a cui potete partecipare con il vostro progetto o impresa.

Foundamenta #3

Foundamenta#3 è la call italiana per accelerare startup a impatto sociale lanciata da SocialFare di Rinascimenti Sociali, il primo programma di accelerazione a impatto sociale nato a Torino nel 2015. I presupposti per l’application, sono l’avere team solidi e motivati che abbiano sviluppato o stiano sviluppando soluzioni innovative di imprenditorialità a impatto sociale nelle seguenti aree: City-boost, Welfare, Destinations to Grow, Silver Economy, Co-production. Le candidature vanno inviate entro e non oltre il 2 aprile 2017, mentre il programma di accelerazione partirà dal 18 aprile.

Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness

Call lanciata in collaborazione con Seeds&Chips, The Global Food Innovation Summit, volta all’individuazione delle tecnologie ed idee più innovative, a livello globale nel settore foodtech e agtech, che possano migliorare le condizioni socio-economiche dei Paesi in Via di Sviluppo. Il contest, alla seconda edizione dopo la prima tenutasi durante Expo Milano 2015, è aperto a diverse realtà: dalle PMI alle grandi imprese, dalle startup agli Enti di ricerca e alle Università, dalle Istituzioni alle Associazioni e ONG. Nella selezione, particolare attenzione sarà rivolta alle tecnologie per la lavorazione e conservazione degli alimenti, alla lotta gli spechi, ed anche alle soluzioni più avanzate per la promozione dei prodotti e delle comunità agricole locali e per la creazione di fonti di energia alternative e sostenibili. Per partecipare è possibile presentate le proposte entro il 10 Aprile 2017.

FabriQ Acceleration Program

Acceleration Program 2017 è un percorso rivolto a startup e progetti imprenditoriali ad impatto sociale per supportarli nello sviluppo e nella ricerca di finanziamenti attraverso Seed Money e servizi di accelerazione. Le 20 proposte più innovative accederanno da aprile 2017 ad un percorso di 8 settimane di formazione per sviluppare l’investment readiness. Gli ambiti prescelti sono: Persone e Salute, Agrifood, Ambi ente e Economia Circolare, Smart City e Sostenibilità, Istruzione e Cultura.

Call Luiss Enlabs

E’ aperta fino al 2 aprile 2017 la call per partecipare alla prossima edizione del Programma di Accelerazione di Luiss Enlabs, uno dei principali acceleratori di startup in Europa. Il programma avrà inizio a giugno 2017 e si svolgerà negli spazi di Luiss Enlabs: un hub dell’innovazione di 5000 metri quadrati nel cuore di Roma, all'interno dell'ala storica della Stazione Termini. Le startup riceveranno un investimento da parte di LVenture Group di 80mila euro, di cui 30mila cash e 50mila in servizi, a fronte di una equity del 9%.

Startup Competition Web Marketing Festival

I partecipanti alla call avranno l’opportunità unica di far conoscere il proprio progetto, in una delle Startup Competition più grandi d’Italia, ad una platea composta dai maggiori players del settore digitale, da investitori e da esperti gravitanti nel campo dell’imprenditoria e dell’innovazione che potranno decidere di supportare la realizzazione e la crescita dell’idea di business. I vari progetti saranno presentati durante il Web Marketing Festival in programma a Rimini il prossimo giugno.

Digital360 Awards

È partita la raccolta delle candidature per la seconda edizione dei Digital360 Awards, l'iniziativa del Gruppo Digital360 che punta a valorizzare la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità digitale in Italia premiando i migliori progetti realizzati da aziende IT e startup. Imprese e startup possono sottoporre la loro candidatura entro il 15 aprile 2017 attraverso il sito www.digital360awards.it.

Everis Awards

Ben 60mila euro di premio per la startup vincitrice, che abbia sviluppato un progetto in economia digitale, biotecnologie e salute o tecnologie industriali ed energetiche. Sono questi i settori dei riferimento della competition everis Award, il cui obiettivo è quello di supportare gli imprenditori e lo sviluppo dell’innovazione in ogni campo economico e sociale. Il vincitore degli everis Awards 2017 verrà annunciato a maggio, a Madrid: per la startup vincitrice è previsto un primo premio in denaro a fondo perduto di 60 mila euro, oltre a servizi di tutoring per un valore complessivo di 10 mila euro.