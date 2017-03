Start Cup FVG, competizione per startup e progetti innovativi

TRIESTE - C’è tempo fino al 21 marzo per candidare il proprio progetto innovativo o idea d’impresa a Start Cup FVG - Il futuro è la tua impresa, la business plan competition nata con lo scopo di promuovere l’imprenditoria giovane del territorio, per sostenere la nascita e la crescita di aziende innovative e per diffondere la cultura imprenditoriale.

Come partecipare a Start Cup FVG

La competizione è aperta a tutti: studenti, imprenditori, altre persone fisiche o giuridiche (startup con proposte innovative che hanno la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia o che si impegnano a costituirla entro il 31 marzo 2018). Per partecipare all’iniziativa è necessario elaborare un’idea imprenditoriale originale e innovativa, anche non tecnologica (benvenute le proposte provenienti dall’area umanistica, dall’area biomedica e da quella delle scienze sociali). E’ possibile partecipare singolarmente o in gruppo. Nella fattispecie, tuttavia, le categorie predilette debbono appartenere a quattro categorie: Life Sciences, Ict, Agrifood – Cleantech e Industrial. Due le sezioni in cui verranno suddivisi i progetti sulla base del loro grado di avanzamento: IDEAS e STARTUP.

I premi

Il montepremi complessivo è di 112mila euro in denaro e servizi di pre-incubazione o incubazione fisica, mentoring presso un incubatore certificato, accesso al mercato degli investimenti nel capitale di rischio (business angel, seed e venture capital), assistenza e supporto per lo sviluppo della startup (comunicazione, proprietà industriale, aspetti legali e fiscali, ecc.) e di formazione e tutoraggio. Tra tutti i progetti premiati, sia nella sezione IDEAS sia in quella START UP, il Comitato di Valutazione individuerà quattro progetti (uno per categoria) che parteciperanno al Premio Nazionale per l’Innovazione secondo le modalità previste per l’edizione 2017. Qui per iscrivere il progetto.

Start Cup FVG

Start Cup FVG è un’iniziativa nata per stimolare le idee innovative e promuovere l’imprenditorialità, sostenendo lo sviluppo economico della Regione Friuli Venezia Giulia. E’ promossa dagli Atenei regionali e dalle Fondazioni bancarie (Fondazione Friuli e Fondazione CRTrieste) in collaborazione con i Parchi Scientifici regionali e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.