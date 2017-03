Felfil sbanca l'equity crowdfunding su Mamacrowd e raggiunge quota 100K

TORINO - Si chiude con 100mila euro di fondi raccolti e 58 investitori la campagna di equity crowdfunding di Felfil lanciata su Mamacrowd, la piattaforma ideata e gestita da SiamoSoci nella quale è possibile investire nelle società italiane senza avvalersi di intermediari bancari.

Il successo della campagna di equity crowdfunding

La startup torinese, produttrice dell’estrusore di filamento plastico che permette di risparmiare sul costo delle bobine per la stampa 3D e supportata dall’I3P di Torino, aveva inizialmente raggiunto il goal previsto di 50mila euro un mese prima dalla chiusura della campagna di equity. Oggi, va addirittura in overfunding, raccogliendo ben 58 investitori provenienti da tutta Italia e un investimento totale di 100mila euro.

Cosa fa Felfil Evo

Nato come progetto per le tesi di laurea, Felfil Evo, ha già superato con successo una precedente campagna di crowfunding sulla piattaforma internazionale di Kickstarter, raggiungendo quasi 45mila euro in 30 giorni per un totale di 168 backers. La startup torinese produce, infatti, Felfil Evo- estrusore plastico per uso domestico, in grado di produrre filamento stampabile in 3D di PLA e ABS, a partire da granulato industriale, scarti di stampa, vecchi modelli riciclati. La sua caratteristica principale, quella che lo ha fatto conoscere tra gli addetti ai lavori, è il fatto di essere un hardware totalmente open. L’obiettivo di Felfil è quello di seguire la strada della quarta rivoluzione industriale, consentendo a chiunque di produrre autonomamente, con il primo prodotto Felfil Evo, il proprio filamento di stampa avendo a disposizione un piccolissimo laboratorio di prototipazione rapida e minimizzando gli sprechi. Una forma di approccio etico al mondo della stampa 3D con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso tra produzione di alta qualità e sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Sempre più startup scelgono l’equity crowdfunding

Sono sempre più le startup che decidono di finanziarsi attraverso l’equità crowdfunding, offrendo al pubblico la possibilità di sottoscrivere una quota del proprio capitale. L'equity crowdfunding si ottiene investendo il proprio denaro in un progetto comprando azioni, quote o altri strumenti finanziari offerti dall'Offerente e si diventa a tutti gli effetti soci della società che sta portando avanti un progetto imprenditoriale o un progetto di investimento. A oggi, Felfil Evo è disponibile in pre-ordine sullo store ufficiale dell’azienda.