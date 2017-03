Open Innovation Summit 2017 a Torino dal 5 al 7 aprile (© )

TORINO - Si terrà a Torino, presso Open Incet dal 5 al 7 Aprile 2017, OIS – OPEN INNOVATION SUMMIT, Cities as engines of innovation and inclusive growth, uno dei più importanti eventi annuali dedicato a come le città sono in grado di innovarsi per garantire una migliore qualità della vita dei cittadini che vi abitano.

Open Innovation Summit a Torino

OIS 2017, riunendo oltre 100 rilevanti stakeholder da tutto il mondo, si pone l’obiettivo di analizzare i fattori chiave che garantiscono alle città la capacità di innovare e di competere a livello globale e di stimolare la nascita di nuove partnership a livello internazionale. L’evento è disegnato per offrire l’opportunità di un reciproco apprendimento e occasioni dinetworking tra le città più innovative a livello mondiale, tramite esperti internazionali,policy maker, imprenditori e startupper.

La call per progetti Smart City

L’evento si svolgerà a Torino, città che si è dimostrata in grado di sviluppare e attuare una strategia post-industriale al fine di rimanere competitiva a livello internazionale e di condividere con l’intera comunità i benefici che derivano dal processo innovativo del territorio. Intanto è stata lanciata una call internazionale per imprese e startup che abbiano sviluppato soluzioni tecnologiche in ottica smart city. I progetti selezionati saranno quindi presentati durante l’evento negli spazi di Open Incet in un vero e proprio tour chiamato «Tech demonstrator».