Young Talent in Action 2017, come entrare nel mondo del lavoro

ROMA - Fornire i principali strumenti per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, per la valutazione del proprio percorso professionale e per far conoscere le opportunità connesse all’utilizzo delle nuove tecnologie. E’ questo l’obiettivo che si pone Young Talents in Action 2017, un vero e proprio corso di formazione volto a tutti coloro che hanno bisogno di entrare presto nel mondo del lavoro.

Corsi di formazione gratuiti per giovani

Il progetto di formazione, gratuito, è realizzato da ManpowerGroup, con il supporto della Fondazione Human Age Institute e organizzato in collaborazione con Tree, startup specializzata in prodotti e servizi di formazione su tematiche innovative e in linea con le richieste del mercato del lavoro. Tutte le fasi di Young Talents in Action 2017, che si svolge in 10 città italiane (Trento, Padova, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania) saranno totalmente gratuite grazie al fondo Forma.Temp.

In 10 città italiane

Il corso di orientamento si svolgerà in tutte le 10 città di YTiA, con 10 repliche in ciascuna città per permettere a più giovani di partecipare. Ciascun corso ha una durata di 20 ore distribuite in 3 giorni (due giornate da 8 ore e una da 4 ore). I primi corsi avranno inizio il 20 marzo 2017 a Milano, Torino, Roma e Bologna. I corsi saranno avviati successivamente a Firenze, Napoli, Bari e Padova (dal 10 aprile al 5 maggio); Trento e Catania (dall’8 al 24 maggio).

Le tematiche affrontate

Il progetto è articolato in tre fasi: le sessioni di orientamento, i corsi di formazione da 120 ore e le MasterClass da 240 ore su temi altamente innovativi e ricercati dalle aziende come Industria 4.0, Data Science, Italian Food Innovation Program e Digital Marketing. Ciascun corso di formazione è stato pensato in funzione della vocazione e delle esigenze delle imprese del territorio, per poter facilitare l'ingresso in azienda dei candidati formati. I moduli vanno dal personal branding e curriculum all’importanza delle soft skill, dal social recruiting alla career road map.