Industria 4.0, primo incontro GIOIN a Padova

MILANO - Riparte il nuovo ciclo di incontri del GIOIN (Gasperini Italian Open Innovation Network) – network dedicato all’innovazione e rivolto alle aziende italiane, organizzato dall’incubatore per startup Digital Magics. Il primo appuntamento sarà a Padova giovedì 16 marzo dove sarà affrontato in particolare il tema Industria 4.0: opportunità per le imprese, nuove misure, ricerca e Open Innovation, presso l’Auditorium Vodafone, Piazza Bardella 11.

Evento GIOIN a Padova il 16 marzo

Il Piano Industria 4.0 rappresenta un’opportunità incredibile che le aziende del Made in Italy devono cogliere per accelerare i processi che porteranno alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa migliorandone le performance e la produttività. L’evento del 16 marzo a Padova è il primo degli 8 appuntamenti del GIOIN per il 2017, ideato per approfondire le opportunità della cosiddetta Industria 4.0, ovvero per capire come fare innovazione di processo, come diversificare l’offerta di prodotto e servizio, utilizzando le piattaforme tecnologiche, attraverso la collaborazione con le startup innovative. Il GIOIN è focalizzato infatti sulla condivisione di esperienze concrete e di «case history», coinvolgendo imprenditori e startupper che stanno mettendo in pratica il paradigma dell’Open Innovation nei loro settori.

I partecipanti

Tra i personaggi che interverranno durante l’evento segnaliamo Matteo Zoppas, Presidente di Confindustria Veneto; Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore dell’Università di Padova; Alberto Fioravanti, Fondatore e Presidente Esecutivo di Digital Magics; Marco Gay, Vicepresidente Esecutivo di Digital Magics e Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria; Layla Pavone, Amministratore Delegato di Digital Magics per l’Industry Innovation; e tanti altri. Qui l'agenda completa.

Il network di GIOIN

Nel 2016 GIOIN ha coinvolto oltre 1000 persone su tutto il territorio nazionale: imprenditori, amministratori delegati, direttori innovazione e marketing, rappresentanti delle istituzioni, hanno partecipato ai 6 eventi itineranti (Milano, Roma, Saint Vincent, Napoli, Palermo). Grazie al successo e all’interesse dimostrati, GIOIN 2017 ha aggiunto altre due date al ciclo di incontri e ha stretto accordi con importanti aziende come Gruppo Intesa Sanpaolo, Boraso, Cisco, Ernst & Young, Fastweb, Oracle e QVC Italia, che sono i partner dell'edizione di quest’anno, insieme a Talent Garden, DLA Piper e Dol. GIOIN 2017 vanta inoltre la collaborazione con Gruppo 24 ORE che supporterà tutto il ciclo di eventi.

Tappa a Napoli

Il secondo evento del GIOIN si terrà a Napoli il 6 aprile all’interno dell’Innovation Village 2017 (Mostra d’Oltremare - Padiglione 6) e si focalizzerà su AgriTech e Digital Manufacturing.