A Seeds&Chips il meglio delle donne che fanno Food Innovation (© )

MILANO - Milano si prepara a diventare la capitale del cibo e del FoodTech; la terza edizione di Seeds&Chips, the Global Food Innovation Summit - SaC17 in programma a Milano dall’8 all’11 maggio 2017, riunirà infatti il meglio della food innovation a livello mondiale. All’evento sono attese le più innovative realtà internazionali nel settore AgTech & FoodTech, Università, Istituzioni, investitori, acceleratori e incubatori e centinaia di start-up provenienti da tutto il mondo.

Ma Seeds&Chips ha anche un’anima pink: nella scorsa edizione 1 su 4 speaker che hanno preso parte al Summit era donna. Anche quest’anno l’evento si tingerà di rosa: sono infatti attese alcune tra le più grandi influencer globali nel settore Food e FoodTech e le più seguite e stimate guru internazionali che animeranno tavole rotonde, convegni e conferenze TEDX in programma nella 4 giorni milanese.

Da Kerry Kennedy, Presidente del Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, da più di trent’anni attivista convinta e fervente sostenitrice dei diritti umani e del cibo sicuro e accessibile, a Danielle Gould, tra le donne più innovative del settore secondo Fortune, fondatrice e CEO di Food+Tech Connect, la più grande community al mondo dedicata a tecnologia alimentare e innovazione; da Diane Hatz, esperta in marketing creativo, attualmente fondatrice e direttore esecutivo di Change Food, dedita da anni a progetti innovativi per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi al cibo e sull’importanza di un’azione sinergica per l’avvio di una rivoluzione del cibo, fino a Danielle Nierenberg, Presidente di Food Tank, che vanta una pluriennale esperienza, di studio e lavoro sul campo, nell’agricoltura sostenibile e problematiche legate all’alimentazione in particolare nei Paesi in via di sviluppo.

Questi, solo alcuni dei nomi delle protagoniste che si incontreranno a Seeds&Chips 2017 – SaC17 per dar il via ad una Food Revolution globale affrontando temi cruciali come: l’impatto delle nuove generazioni sui consumi alimentari, l’innovazione tecnologica applicata alla filiera agroalimentare, la food security, l’importanza e il valore della produzione sostenibile di cibo anche nelle grandi metropoli, nuovi trend di settore e la centralità del supporto alla food innovation. L’appuntamento è quindi con Seeds&Chips, the Global Food Innovation Summit - SaC17, dall’8 all’11 maggio 2017 a Fiera Milano Rho per lasciarsi ispirare dalle grandi influencer mondiali e prender parte alla Food Revolution in atto: girl power for a better future.