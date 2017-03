Scuter: il 3 ruote intelligente, elettrico e in sharing fa goal su Mamacrowd

ROMA - Scuter, la startup romana che sta per rivoluzionare la mobilità urbana con il 3 ruote elettrico smart e in servizio di sharing, adatto anche a chi non ha mai guidato un due ruote, arriva al primo traguardo del crowdfunding e raggiunge con 17 giorni di anticipo il primo target di 150mila euro, grazie alla campagna lanciata su Mamacrowd lo scorso dicembre, che prosegue fino al 20 marzo. Ad oggi i nuovi soci raccolti online sono circa una ventina. Ma c'è tempo fino al 20 del mese di marzo per investire nel nuovo mezzo, tutto italiano. Tra gli investitori ha aderito anche LVenture group, holding di partecipazioni quotata all'MTA che investe in startup digitali e che ha sostenuto il lancio del tre ruote. E anche alcune tra le grandi aziende nazionali legate all'energia e ai servizi stanno seguendo da vicino e con attenzione gli sviluppi di Scuter.

Lo scooter sharing che sta per scendere in strada ha uno schema "free floating pay per use». In sostanza, è il modello dei car sharing ma realizzato con uno scooter elettrico appositamente progettato e costruito per l'uso condiviso. Agile nel traffico come un comune scooter, ha tre ruote ed è omologato per la guida senza casco. È elettrico e la batteria che permette una percorrenza di circa 100 km si sostituisce velocemente, senza lunghe attese in colonnina. L'idea vincente è quella di utilizzare uno scooter al posto dell'auto, per abbattere i tempi di viaggio e parcheggio ma con un veicolo facile da usare e molto sicuro, adatto e pensato anche per tutti coloro che non hanno mai guidato un motorino. E' questa l'altra fetta di mercato di Scuter: intercettare tutti i guidatori di auto, stanchi del traffico, che vogliono finalmente cavalcare uno scooter comodo ed intelligente che offra in tempo reale soluzioni e suggerimenti per il viaggio grazie alla sofisticata tecnologia presente sul veicolo. La ricerca, il noleggio e il pagamento avvengono via app. A bordo si trova un device multimediale per offrire contenuti innovativi agli utenti.

«Scuter introduce delle tecnologie molto innovative per un servizio di vehicle sharing - dice Luca Ruggeri, CTO della startup romana - tra queste, per i consumer, ci sono le tariffe personalizzate in base al profilo dell'utente e alla sua collaborazione allo sharing, i servizi turistici guidati dalle app integrate che illustrano i siti da visitare lungo il percorso del viaggio del mezzo e poi ci sono i servizi per le flotte aziendali con particolari caratteristiche e servizi ad hoc, a seconda dell'azienda con cui trattiamo».

I founder di Scuter, Gianmarco Carnovale, Gabriele Carbucicchio, Carmine di Nuzzo, Luca Ruggeri ed Alberto Piglia prevedono di effettuare le prime consegne alle aziende in primavera ed immediatamente dopo avviare il servizio consumer a Roma. «Siamo felici per il risultato raggiunto in questa campagna di crowdfunding - dice Gianmarco Carnovale, CEO di Scuter - dimostra che il progetto è valido anche perché abbiamo fissato una valutazione pre-money molto alta per i canoni italiani. Hanno creduto in noi investitori di ogni parte d'Italia, la maggior parte persone che non abbiamo mai avuto modo di conoscere personalmente, senza quindi poter trasmettere loro il nostro entusiasmo. Questo ci gratifica davvero tanto, perché ci fa toccare in modo tangibile il valore che il nostro progetto comunica all'esterno».