Lean Startup Weekend, con Peekaboo 3 giorni per le startup

ROMA - Parte con il piede sull’acceleratore la prima edizione del Lean Startup Weekend, l’evento di tre giorni organizzato dalla community Peekaboo per sviluppare in team idee innovative da presentare al top management Alternatyva e vincere la partecipazione gratuita al Lean Startup Program, oltre al nuovissimo OCULUS RIFT. L’evento si svolgerà a partire da venerdì 10 marzo, presso il caffè letterario di Roma, a partire dalle ore 18.00.

Come si svolge Lean Startup Weekend

A partire da venerdì 10 saranno presentate le challenge e si creeranno i team. Tutta la giornata di sabato e la mattinata di domenica saranno dedicate allo studio del mercato, all’analisi dei competitor e allo sviluppo del prototipo da presentare la domenica sera, durante la sessione di pitch. L’obiettivo della community è creare un ponte tra grandi aziende e giovani talenti desiderosi di dimostrare il proprio potenziale. Peekaboo infatti è la open innovation community nata per aiutare gli imprenditori di domani a lanciare il proprio progetto sul mercato, senza sprecare tempo e soldi, mediante la metodologia Lean Startup. I partecipanti saranno seguiti dai migliori mentor dell’ecosistema startup romano e verranno valutati direttamente dal CEO di Alternatyva, Marco Carboni, con l’obiettivo di formare una task force a cui assegnare progetti che l’azienda dovrà implementare nel proprio portfolio prodotti già dal secondo semestre 2017.

Perchè partecipare

I motivi per partecipare all’evento sono molteplici. Oltre all’ Oculus Rift (il sensore di realtà virtuale che ha spopolato in Silicon Valley), e alla partecipazione gratuita alla terza edizione del Lean Startup Program, i migliori avranno possibilità di inserimento in azienda e dovranno affrontare una seconda sessione d’approfondimento. L’evento è aperto a tutti, ed è gratuito per i profili DEV che faranno richiesta e si chiuderà con la premiazione dei vincitori ed un ricco aperitivo di networking. Le candidature potranno pervenire attraverso il link Lean Startup Weekend entro il 9 marzo 2017.