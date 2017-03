HiTalk, 12 donne e 12 consigli: «E' il momento di alzarci e fare squadra anche per i nostri figli»

ROMA - Se lavorasse il 60% delle donne il Pil potrebbe crescere del 7% nel nostro Paese. Un vero e proprio costo per l’Italia che si ferma stabilmente sotto quota 50, fanalino di coda dell’Europa, insieme a Malta. La bassa occupazione femminile rappresenta un vero gap per l’intera economia e non stiamo parlando solo di digitale e tecnologia, dove l’affermazione della donna risulta essere più difficile rispetto ad altri settori. E i dati dell’ultimo rapporto Censis sono preoccupanti. Bastano pochi numeri, in termini di tempo, per capire: le donne hanno un’ora in meno di tempo libero rispetto agli uomini, quattro ore in più di lavoro familiare e circa 2 ore in meno di occupazione retribuita. In poche parole lavorano di più e sono meno riconosciute.

Una perdita per il Paese

«Così ci perdono non soltanto le donne, ma tutto il Paese, che non valorizza le sue risorse migliori e non investe su una crescita inclusiva e sostenibile», ha ricordato Linda Laura Sabbadini, statistica sociale ed ex direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dell'Istat. Le istituzioni possono fare molto per risalire la china, così come il mondo delle aziende, ma, per il momento, tutti gli obbiettivi restano lontani. Nell’attesa che arrivi uno «shock» tocca alle donne «fare squadra», condividere le loro esperienze, fornire consigli, spunti, idee a chi ancora ci sta provando o vuole migliorarsi. È il «self–empowerment», il senso e la filosofia di HITalk WoW, spiega Akiko Gonda che, insieme a Marie Gabrielle De Weck, ha ideato il format HITalk Wow, il «talk delle donne», che si è tenuto alla Sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma. Ciascuna delle partecipanti al talk ha avuto dodici minuti di tempo per raccontare la sua storia, condividerla con un pubblico folto e attento, con un unico obiettivo: promuovere il «self-empowerment». Donne protagoniste nel proprio campo lavorativo che hanno rotto il «soffitto di cristallo», avendo la forza e il coraggio di inseguire le proprie idee e i sogni.

«Non c'è più tempo. Per me e per tutte le donne, per tutti noi: è arrivato il momento di alzarci in piedi, trovare la nostra voce, correre dei rischi... per migliorare il mondo in cui viviamo noi e vivranno i nostri figli. Io l’ho capito a 40 anni. Non è mai troppo tardi per iniziare a costruire», Riccarda Zezza, imprenditrice sociale, animatrice di Maam - Maternity as a Master.

Guardare al Self-Empowerment

Il self-empowerment è anche la spinta a non accettare lavori che ci fanno sentire meno appagate, meno importanti, meno soddisfatte. Perché lo facciamo ancora. Sì, ci sottomettiamo. Siamo il terzo Paese in Europa dopo Grecia e Cipro, per donne in part time involontario (60,3 per cento).

«Noi donne dobbiamo avere l'ambizione di non fermarci alla parità e alle rivendicazioni. Per raggiungere questo obiettivo, ha detto, bisogna lottare per cambiare la società e per renderla migliore, portando avanti di pari passo la battaglia per i diritti, per l'autoderminazione e per l'effettiva libertà», Loredana Taddei, Responsabile Politiche di Genere CGIL «Il valore di ogni donna è l'essere donna. Ciascuna di noi dovrebbe chiedersi cosa significa essere donna, celebrarne l'essenza e proteggerne il valore», Giorgia Abeltino, Responsabile delle relazioni istituzionali Google

Donne in pillole

Ma non c’è limite alla forza delle dodici donne che hanno partecipato ieri a HITalk Wow. Imprenditrici, innovatrici, manager di successo che hanno cercato di sconfiggere i preconcetti. Pronte a lottare per i propri sogni.