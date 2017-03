Dove sono e cosa fanno i 38 incubatori certificati italiani

ROMA - Di incubatori certificati e non, di questi tempi, è facile parlare. Fare polemica. Del resto le recenti disposizioni relative a quei «fastidiosi» requisiti minimi che un incubatore deve per forza avere per essere «certificato», hanno fatto drizzare le orecchie ai più. In ballo c’è quel bel capitale intellettuale di cui ci vantiamo di avere rispetto al resto del mondo (anche se non siamo capaci ad investirci davvero). Laddove la disoccupazione giovanile aumentava e aumentavano anche le idee di giovani pronti a lanciarsi nel mondo delle startup innovative, allora gli incubatori sono diventati come una mamma chioccia. Il legislatore ha previsto delle agevolazioni fiscali definendo gli incubatori di startup lo strumento per favorire la crescita del Paese. Un piccolo mondo periferico e non per far fiorire i giovani imprenditori del futuro.

L’incubatore come una fabbrica

L’articolo 5 del del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013, il cosiddetto Decreto Incubatori, sanciva - tra le altre cose - che lo svolgimento, anche in modo professionale e sistematico, dell'attività di incubazione di startup non costituiva un'attività riservata agli "incubatori certificati" e poteva, dunque, essere esercitata da qualsiasi soggetto. Intendendo - per attività - il sostegno e lo sviluppo delle startup da concepimento dell’idea imprenditoriale al suo primo sviluppo, offrendo attività di formazione e altri servizi. Bene. Oggi il legislatore cambia i limiti mettendone uno che ha fatto drizzare i capelli: 500 metri quadrati di spazio. O ci stai dentro o non sei un incubatore certificato. Un po’ come per dire che i piccoli coworking di periferia non si possono fregiare di essere incubatori ed usufruire delle agevolazioni (esonero pagamento diritti di bollo e segreteria, ecc.). Il che ci sta per alcuni, ma non certo per tutti. E 500 metri sono le dimensioni - approssimativamente - di una fabbrica. Quindi è un po’ come dire che un incubatore ha qualcosa in comune con quest’ultima.

Dove sono e cosa fanno gli incubatori certificati

E allora noi ci siamo presi la briga di andare a vedere chi sono, a oggi, questi incubatori certificati - secondo il Registro delle Imprese - e quali sono i servizi che effettivamente offrono. Aggiornati al 6 marzo, gli incubatori certificati in Italia sono 38, dove la Lombardia è la regione che ne detiene il maggior numero, 12 per la precisione. Seguita dal Veneto (5), Friuli Venezia Giulia e Lazio (4), Emilia Romagna e Piemonte (3). Quanto alle attività che gli stessi incubatori svolgono, 17 su 38 (quindi quasi la metà) si occupano di attività di direzione, 5 sono focalizzati su Ricerca e Sviluppo, mentre 4 svolgono attività di supporto alle imprese. Sono praticamente tutti società per azioni o a responsabilità limitata, a parte qualche società consortile.

Ma andiamo nel dettaglio.

Telecom Italia SpA o Tim SpA - Milano - Telecomunicazioni

Digital Magics SpA - Milano - Attività di Direzione

Impact Hub Srl - Milano - Pubblicità e Ricerche

Make a Cube Srl - Milano - Attività di Direzione

Talent Garden - Milano - Produzione di Software

PoliHub Servizi - Milano - Attività di Direzione

Parco Scientifico Tecnologico - Bergamo - Attività Immobiliari

D-Namic Srl - San Zeno Naviglio - Attività di Direzione

Parco tecnologico padano - Lodi - Ricerca Scientifica e Sviluppo

Inacqua cooperativa sociale Onlus - Piacenza - Assistenza Sanitaria

Sviluppo Como - Como - Attività di Direzione

Techinnova - Viggiù - Attività di Direzione

M31 Italia - Padova - Attività di supporto per le imprese

H-Farm - FRoncade - Attività di Direzione

T2I - Trasferimento tecnologico - Treviso - Attività di supporto per le imprese

Vega - Parco scientifico - Venezia - Ricerca scientifica e Sviluppo

Startup Gym - Verona - Attività di Direzione

Bic Lazio - Roma - Attività di supporto per le imprese

Innova - Roma - Ricerca Scientifica e Sviluppo

LVenture Group - Roma - Attività di servizi finanziari

Pi Campus - Roma - Attività di Direzione

Bic Incubatori FVG - Trieste - Attività di Direzione

Innovation Factory - Trieste - Attività di Direzione

Friuli Innovazione - Udine - Ricerca scientifica e Sviluppo

Polo tecnologico di Pordenone - Pordenone - Ricerca Scientifica e Sviluppo

Incubatore del Politecnico - Torino - Attività di Direzione

Società per la gestione dell’incubatore - Torino - Attività di Direzione

Incubatore di Impresa - Novara - Attività di Direzione

Almacube - Bologna - Attività di Direzione

Reggio Emilia Innovazione - Reggio Emilia - Attività di studi

FVB - Ancona - Attività di Direzione

JCube - Ancona - Istruzione

Nana Bianca - Firenze - Pubblicità e Ricerca

Polo Navacchio - Pisa - Attività di supporto per le imprese

T2I - Trasferimento tecnologico - Treviso - Attività di supporto per le imprese

Trentino Sviluppo - Rovereto - Attività servizi finanziari

Scai Comunicazione - Potenza - Pubblicità e Ricerche

The Net Value - Cagliari - Attività dei Servizi

Il problema del Sud

Come si evince più si scende verso il Mezzogiorno più il numero degli incubatori certificati scende. Con regioni, tra l’altro, che non ne hanno neppure uno, come Umbria, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia. Eppure le imprese innovative continuano a crescere e in questo 2017 supereremo quota 7mila.