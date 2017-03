Corsi di formazione gratuiti per startup

MILANO – Sono ben 54.000 gli euro in palio per la borsa di studio «Binge Learning», che sarà assegnata alle startup più innovative più promettenti. La borsa di studio è messa in palio da Accademia Domani, la più grande realtà di formazione online in Italia per numero di studenti iscritti.

I corsi disponibili

L’Accademia mette in palio ben 30 abbonamenti illimitati a tutti i propri corsi di formazione online, del valore complessivo di 54.000 euro, per dieci startup innovative che si candideranno nel periodo compreso tra il 16 febbraio e il 16 marzo 2017. Ogni start up vincitrice riceverà tre abbonamenti che potrà distribuire tra i propri soci o dipendenti, attuali o futuri, consentendogli di seguire gratuitamente corsi online professionali con attestato su materie come la Contabilità Aziendale, il Diritto Privato, la Programmazione, il Web Design, il Marketing online, la Scrittura creativa, il SEO, la Comunicazione, la Gestione del personale e decine di altri corsi mirati a chi si avvicina al mondo dell’impresa offline e online.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario inviare all’indirizzo aziende@accademiadomani.it la propria visura camerale aggiornata e una presentazione aziendale che descriva la mission della startup, le sue caratteristiche di innovazione, gli obiettivi di crescita previsti e le modalità con cui l’azienda vorrebbe utilizzare gli abbonamenti gratuiti con i propri soci o dipendenti. È necessario altresì comunicare esplicitamente l’indirizzo email a cui si vuole ricevere la notifica del risultato.

Entro il 16 marzo

Un’apposita commissione, formata da docenti di Accademia Domani, si occuperà di vagliare tutte le candidature ricevute entro il 16 marzo 2017 e comunicherà per la data del 30 marzo 2017 l’assegnazione dei premi. La selezione è aperta anche a Sas o ditte individuali. Le condizioni per candidarsi sono molto semplici, per far in modo di facilitare la partecipazione e la crescita delle startup più innovative italiane.