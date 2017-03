Donne e digitale, gli eventi in Italia

ROMA - Parte oggi, 4 marzo, fino al 12 marzo 2017 la seconda edizione de «La settimana del Rosa Digitale», un susseguirsi di eventi e manifestazioni su tutto il territorio nazionale a cavallo della Festa della Donna, che mirano a distruggere il gap gender, preconcetti e discriminazioni delle donne in ambito tecnologico e digitale. La manifestazione nasce da Rosadigitale, un un movimento nazionale di pari opportunità nell’ambito della tecnologia e dell’informatica. In tutta Italia, Europa e all’estero, attraverso eventi pratici e divulgativi, chiamati «petali» e dedicati a tutti, Rosadigitale, si occupa di formare, preparare e addentrare giovani e meno giovani in tutto ciò che concerne il digitale.

La settimana del Rosa Digitale

La settimana del Rosa Digitale conta un centinaio di eventi sparsi su tutto il territorio nazionale proprio nel periodo che precede e segue la Festa della Donna, giornata in cui si celebrano le conquiste sociali ed economiche del genere femminile. Conquiste che, ancora oggi, soprattutto in ambito tecnologico, digitale e imprenditoriale fanno fatica a manifestarsi. Gli eventi organizzati da Rosadigitale, gratuiti o a pagamento, tratteranno di: programmazione, web marketing, robotica, elettronica, graphic e web design, giornalismo online, digital painting, fotografia digitale e tanti altri temi purché abbiano a che fare con la tecnologia. Saranno coinvolte associazioni, persone, aziende, gruppi informatici e tecnologici di ogni Regione italiana e nazione estera ed europea, che collaboreranno con Rosadigitale organizzando autonomamente degli eventi rivolti a tutti, chiamati petali. Sul sito è possibile sapere tutti gli eventi, regione per regione. Da seguire «Coding e robotica» il 6 marzo a Roma, in Via Marianna Dionigi, 57 (Piazza Cavour), dalle 9.30 alle 16.30; «GalmBusiness» il 10 Marzo 2017, a Milano, via Ettore Ponti 26 nello Spazio 36 Ponti, dalle 17.00 alle 19.00; «Domani è già oggi all’IIS Peano» il 6 Marzo 2017, a Torino, nell'IIS Peano - Corso Venezia 9, dalle 8.00 alle 13.00.

HiTalk Women

Da un perdere HiTalk Wow! Woman is Now. Amore. Forza. Genialità. che si terrà a Roma il 5 marzo a partire dalle 14.30 nella Sala della Protomoteca - Campidoglio a piazza del Campidoglio. Una giornata dedicata a donne imprenditrici che hanno saputo ribaltare la propria vita con determinazione e costanza, organizzata in collaborazione con LVenture Group e l’acceleratore Luiss Enlabs. Dodici donne che avranno 12 minuti ciascuna per raccontare la loro esperienza e comunicare in che modo stanno cercando di cambiare il mondo. L’evento vedrà la partecipazione, tra le altre, di Carlotta Ventura, Direttore Centrale Brand Strategy e Comunicazione di Ferrovie dello Stato, Riccarda Zezza, Founder maam- la maternità è un master, Barbara Riccardi, insegnante, Ambasciatrice del Global Teacher Prize, Loredana Taddei Smeraldi Responsabile Politiche di Genere CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro e altre ancora.

Digital Women

Un taglio diverso, invece, avrà l’evento «Digital Women» in programma per l’8 marzo a Roma presso la Biblioteca della Camera dei deputati (Palazzo San Macuto, Sala del Refettorio) in via del Seminario 76. L’incontro, promosso dall’Associazione Italian Digital Revolution in collaborazione con la fondazione «I Sud del mondo» onlus e in partnership con «Venice.com», «Service-Tech» ed «Echopress», rappresenta il primo appuntamento annuale dell’associazione e si propone di analizzare l’approccio a Internet da parte del mondo femminile, un «giacimento» di lavoro che oggi, specialmente in Italia, è ancora sottoutilizzato. E’, infatti, emerso da alcune ricerche che, mentre da una parte le aziende sono sempre più alla ricerca di donne competenti in queste materie, dall’altra sono proprio lavoratrici con tali professionalità a essere le più difficili da reperire sul mercato del lavoro.

DonneSocial

#DonneSocial. Web e nuove professioni è organizzato l’8 marzo presso l’Università degli Studi di Milano- Bicocca. Un dibattito che, grazie all’intervento di docenti e alle testimonianze di blogger, influencer, giornaliste, social manager e professioniste della comunicazione mira a far comprendere quali sono oggi le effettive opportunità per le donne in relazione ai social network. Partecipano, tra le altre, Cristina Messa (Rettore Università degli Studi di Milano-Bicocca) e Justine Mattera (A showgirl with a Stanford University degree).