TEDx Tiburtino alla stazione Tiburtina di Roma (© )

ROMA - Un trailblazer è colui che traccia una strada. È insieme un pioniere e un innovatore. La figura ideale per iniziare il viaggio di Stazione Futuro. Mercoledì 8 marzo alle ore 18.30 TEDx Tiburtino porterà in scena nell’avveniristica stazione di Roma Tiburtina persone che con le loro scelte hanno aperto una nuova via, hanno indicato una rotta là dove altri vedevano un muro. Con una grande attenzione per quelli che sono partiti da Roma o che a Roma sono arrivati.

L’evento, curato da Riccardo Luna e promosso da FS Italiane, sarà trasmesso anche in diretta web su Tedxtiburtino.com, su FSItaliane.it, via Periscope sul profilo Twitter @FSNews_IT e sui grandi network editoriali e media digitali che vorranno rilanciarlo. L’evento si svolgerà nello spazio sopraelevato della stazione Roma Tiburtina accanto al FrecciaClub.

A TEDxTiburtino la ricetta social di Enrico Mentana, il regista Ferzan Ozpetek in uscita con il suo nuovo film Rosso Istanbul, il talento comico di Edoardo Ferrario, Gabriella Greison e il suo «1927 monologo quantistico», la storia che ha portato il ventiduenne Emanuele Fasano dal pianoforte della stazione di Milano a Sanremo. E ancora Diva Tommei di Solenica e la robotica che entra in casa cambiando la vita delle persone, Alice Pasquini e la sua street art esposta sulle superfici urbane delle città del mondo, Matteo Colò Ceo di Wanderio, la prima agenzia di viaggi online multimodale, il football freestyler Swann Ritossa che da oltre 10 anni porta questa disciplina nel mondo, i suoni multietnici della Piccola Orchestra di Tor Pignattara.

E ancora il viaggio nel passato secolare di Roma Tiburtina con Marina Clementini, il musicista e performer futurista Paolo Schianchi, Francesca Cavallo e Elena Favilli di Timbuktu Labs e le loro Good Night Stories for Rebel Girls arrivate in 70 Paesi e Claudio Mattei ideatore di Toonz, il software open source che anima i capolavori del premio Oscar Hayao Miyazaki. Sarà presente l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Renato Mazzoncini. A condurre la serata: Riccardo Luna.