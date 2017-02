faStyle raccoglie 510K da Lazio Innova e iStarter

ROMA - E’ di oltre 500mila euro - per la precisione 510mila - il round di investimento chiuso da faStyle, l’app dedicata al mondo dell’estetica: il primo booking online dei saloni di bellezza ha ricevuto i fondi da Lazio Innova - società in house della Regione Lazio che promuove la nascita di startup e supporta la crescita e il rafforzamento delle PM - e da iStarter, l’acceleratorie italiano con sede a Londra. Le due realtà hanno contribuito rispettivamente per 300mila e 210mila euro.

faStyle, startup nata a Latina e con sede anche a Londra, opera nel settore dei servizi digitali a supporto del settore beauty/wellness. Questo importante investimento darà una spinta ulteriore al progetto di radicamento su scala nazionale. L’app nasce per accrescere il livello di alfabetizzazione digitale in un settore legato ancora a schemi classici e logiche datate, come quello della bellezza italiana. Così come avvenuto con successo in altri ambiti, dalle prenotazioni dei voli aerei, posti al cinema, ristoranti e vacanze, faStyle sta rendendo innovativo e al passo con i tempi, il rapporto tra professionista della bellezza, sia esso parrucchiere che estetista, e cliente finale. Tanto che nel corso del 2016, faStyle ha gestito prenotazioni per un valore complessivo di 6 milioni di euro. «Gran parte delle nuove risorse – spiega Antonio Fabrizio, CEO di faStyle – saranno dirottate verso precise azioni di marketing con attività di radicamento soprattutto nell’area nord Italia, con particolare attenzione alle città di Milano, Bologna, Torino. Abbiamo già preso contatti con persone skillate che possano fare al caso nostro. E, in contemporanea, continuiamo a non perdere di vista il centro Italia, con Roma dove stiamo ottenendo numerosi consensi sia in fatto di prenotazioni registrate, che saloni iscritti e qualità dei servizi erogati».

Espansione sul territorio nazionale

Nata nel 2014 da un giovane team di imprenditori di Latina con esperienze consolidate in ambito web, www.faStyle.it è una piattaforma mobile-enterprise che integra servizi per il settore della bellezza, in un prodotto tecnologico all-inclusive lato B2B/B2C, operativo h24 7 giorni su 7 in maniera automatizzata. E’ stata presentata a Roma durante il Salone nazionale del Parrucchiere eccellente e in occasione del World Communication Forum di Confindustria, oltre che a Londra durante il TechItalia. «aStyle ha un management di estrema qualità – dichiara Simone Cimminelli, Managing Director UK di iStarter – che ha saputo prendere quote di mercato importanti in centro Italia, in un settore dove l'acquisizione dei saloni e la soddisfazione dei clienti sono centrali. Ora, anche grazie al supporto di Lazio Innova, faStyle riuscirà a dare un’accelerata maggiore al suo obiettivo di radicamento sul territorio nazionale».

Le potenzialità di Lazio Innova

Con questo ultimo investimento del fondo, Lazio Innova ha permesso alla Regione Lazio di raggiungere pienamente l’obiettivo di spesa delle risorse dedicate al venture capital nella programmazione comunitaria 2007-2013 e di confermarsi uno degli attori più presenti nel venture capital a livello nazionale. «Un impegno che intendiamo confermare anche con il nuovo ciclo di risorse europee - ha detto Andrea Ciampalini, direttore Lazio Innova -. Crediamo fortemente in questi strumenti e le exit di successo sinora ottenute dal fondo confermano la bontà della strategia scelta. faStyle offre oltretutto l’opportunità, attraverso un business plan fortemente scalabile, di competere e investire a livello internazionale, specie sul mercato anglosassone che è molto ricettivo dal punto di vista tecnologico ma che non ha ancora sviluppato azioni simili in quel tipo di settore».