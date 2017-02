E-Commerce: i nuovi trend e lo sviluppo (© )

MILANO - Le piattaforme online che si focalizzano sui servizi alla persona continuano a crescere nelle grandi aree metropolitane e sono sempre più legati al territorio in cui operano, con una localizzazione molto forte: emerge questa considerazione da una ricerca effettuata da Advisato.it, startup che offre codici sconto e buoni promozionali dei migliori e-commerce e piattaforme online.

Come cresce l’e-commerce

Grazie ai dati raccolti ed elaborati è possibile analizzare come stiano crescendo i servizi di e-commerce legati alle grandi aree metropolitane e possiamo notare che le startup focalizzate sui servizi alla persona che operano nei campi di food delivery, pulizia domestica, richiesta preventivi online per servizi o professionisti sono in costante crescita e sviluppano il loro business nei grandi centri urbani, come Milano, Roma e Napoli.

«Lavorando quotidianamente a contatto con i migliori e-commerce assistiamo giornalmente alla crescita di richiesta per determinati servizi molto localizzati - spiega Luca Tuscano, CEO di Advisato.it - Diversi e-commerce, oggi, nascono per rispondere a esigenze che provengono dal proprio territorio (parliamo in particolare di grandi città) e lo sviluppo del proprio business, quindi, si lega molto alla città. Pensiamo, ad esempio, a un servizio di food delivery: scarico un’app, effettuo un ordine tramite smartphone di un particolare piatto, e quello che ho richiesto mi viene consegnato in pochi minuti direttamente a casa, da un ristorante o pizzeria della mia città. Lo stesso vale per la ricerca di servizi o professionisti e per la richiesta di preventivi. Solo nel 2016 abbiamo raggiunto circa 100mila utenti nel settore del food delivery e altrettanti nel mondo del couponing».

La mappa dello shopping in Italia

Il capoluogo lombardo è al primo posto con il 15% degli acquisti, al secondo posto troviamo la capitale con il 12% e sull’ultimo gradino del podio troviamo il capoluogo campano con il 4%. La Lombardia, in generale, traina il mercato dell’e-commerce nelle aree metropolitane con il 29% degli acquisti, mentre a seguire troviamo troviamo il Lazio (17%), il Veneto (8%), la Campania (7%) e l’Emilia Romagna (7%). I servizi maggiormente coinvolti sono Food delivery, pulizia domestica, realizzazione di preventivi online per servizi e professionisti, estetica, couponing.