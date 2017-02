Startup Competition al Web Marketing Festival

RIMINI - L’innovazione nelle sue diverse declinazioni rappresenta una concreta opportunità per il rinnovamento, il rilancio e lo sviluppo socio economico del nostro Paese. Il Web Marketing Festival e »La Stampa.it» - media partner dell’iniziativa - per il quarto anno consecutivo vogliono incentivare l’unione tra innovazione e imprenditoria contribuendo a promuovere e supportare idee innovative nell’ambito digitale attraverso l’organizzazione di una Startup Competition.

Startup Competition del Web Marketing Festival

Il cuore della Startup Competition del Web Marketing Festival e la modalità con cui si svolgerà questa sfida è "l’elevator pitch", una breve presentazione che racchiude gli elementi chiave di un’idea imprenditoriale, pensata per attrarre possibili investitori o promuovere una business idea. La call è dedicata a individui, team, startup e aziende con progetti o idee innovative nel settore digitale.

La call

I partecipanti alla call avranno l’opportunità unica di far conoscere il proprio progetto, in una delle Startup Competition più grandi d’Italia, ad una platea composta dai maggiori players del settore digitale, da investitori e da esperti gravitanti nel campo dell’imprenditoria e dell’innovazione che potranno decidere di supportare la realizzazione e la crescita dell’idea di business. Dal 6 marzo 2017 sarà aperta la call per iscrivere il proprio progetto innovativo alla Startup Competition. In attesa dell’apertura puoi scrivere a innovation@webmarketingfestival.it per eventuali informazioni o anticipare già il tuo progetto.