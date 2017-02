Bidtotrip cerca tester pagati per gli hotel di lusso

MILANO - Pensate a come sarebbe bello essere pagati per visitare un hotel di lusso, magari uno di quelli con piscina e sauna in camera e una vista mozzafiato. Cambiare le regole, anziché pagare per questi servizi, essere pagati. Potrebbe risultare impossibile, ma è proprio quello che ha fatto una startup, Bidtotrip, sito di aste in cui è possibile vincere un hotel di lusso a prezzi super vantaggiosi. L’impresa cerca, infatti, due testatori di strutture di lusso.

Una startup di successo

Nell’ultimo periodo l’azienda fondata da italiani con base a Londra e seguita da iStarter, il programma di accelerazione italiano nella City, sta crescendo molto velocemente: gli utenti ora sono 100.000, ed ogni mese vengono stretti accordi con decine di hotel quattro e cinque stelle. «La qualità delle strutture e delle esperienze che mettiamo a disposizione dei nostri utenti è per noi essenziale - afferma la CEO Sara Brunelli -. Dopo la crescita degli ultimi mesi abbiamo quindi deciso di assumere due figure che ci aiutino a continuare a tenere alto lo standard dei nostri hotel. Testarli internamente non ci è più possibile».

Pagati per controllare hotel di lusso

I due mistery guest, come si legge nella pagina del sito sulla quale è possibile candidarsi, dovranno controllare la qualità dei servizi offerti dalla struttura come Spa, servizio in camera, piscina, sauna, ristorante, massaggi e compilare successivamente una recensione dettagliata della struttura e dei servizi testati, allegando foto e brevi video anche girati con smartphone.

Lavoro remunerato

Il lavoro, quindi, sarà remunerato, promettono da Bidtotrip, ed una delle due figure avrà la possibilità di «lavorare» anche solo nel weekend. L’altra sarà invece assunta a tempo intederminato. Insomma, poi dicono che queste startup propongono solo contratti per stagisti. In questo caso possiamo dire che non sia esattamente così. E questo potrebbe essere davvero il lavoro più bello del mondo.