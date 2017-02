Microsoft Forum l'8 marzo a Milano (© )

MILANO - Torna per la seconda edizione, Microsoft Forum, l’evento annuale più importante di Microsoft rivolto ai direttori aziendali che si svolgerà l’8 marzo dalle 8.30 alle 19.00 presso Milano Congressi. L’obiettivo dell’evento è quello di fare convergere industria italiana e innovazione per dare vita a una nuova conoscenza e nuove idee mettendo a confronto imprenditori, business leader e istituzioni sulla trasformazioni digitale che sta modificando il modo di lavorare, ma anche il nostro stile di vita e la nostra identità.

Opportunità per le imprese

L’evento mette a conoscenza le industrie italiane di ciò che la tecnologia può fare per migliorare il loro business, affiancandole nella digital trasformation: un cloud intelligente che sfrutta il dato come elemento chiave a supporto delle decisioni, reinventa produttività e processi di business e immagina nuove modalità di interazione, più naturali, personalizzate ed efficienti.

Il programma

La giornata sarà inaugurata da Carlo Purassanta, AD di Microsoft Italia, e successivamente dall’intervento di Alec Ross, Autore del bestseller «The Industries of the Future», già consulente per l'innovazione al Dipartimento di stato USA. Non mancheranno nella prima parte della giornata le storie di successo del Made in Italy, come il caso ATM, Doloce&Gabbana e il caso Salvagnini. L’intera giornata sarà poi costellata da numerosissime sessioni dedicati ai temi più scottanti come cybersecurity, big data & analytics, intelligenza artificiale e cognitive services, IoT, smart working e smart collaboration, cloud computing, CRM & ERP, licensing. Qui per registrarsi.